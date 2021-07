Hanna Jaff, la mexicana que se casó con un noble británico, denunció extorsión y discriminación por parte de su ex

Hanna Jaff y Henry se conocieron en el verano de 2019 y cuatro meses después se comprometieron en matrimonio (Foto: Instagram/@hannajaff)

Se dio a conocer hace unos días que Hanna Jazmin Jaff Bosdet, la joven empresaria mexicana que formó un matrimonio con el aristócrata inglés Henry Roper-Curzon, estaba de regreso en México tras presuntamente haber recibido un trato discriminatorio, violencia doméstica y amenazas de muerte por parte de la familia del barón de Teynham por su origen mexicano.

Y es que según un informante de la revista Quién, la psicóloga de 34 años se separó del integrante de la nobleza de Reino Unido tras 18 meses de relación en medio de supuestos maltratos.

En torno a esta versión, el descendiente de Henry VII Tudor, rey de Inglaterra y señor de Irlanda, que reinó de 1485 a 1509, declaró a la periodista Charlotte Griffiths para el diario británico Daily Mail que su familia realizó una investigación, resultado de la cual se pudo dar cuenta de varias “mentiras” o inconsistencias referentes al linaje y riqueza de la mexicana de ascendencia kurda.

Henry Roper-Curzon le pidió marimonio a Hanna Jaff en un viaje a los Alpes Suizos (Foto: Instagram/@hannajaff)

Henry negó las versiones de violencia doméstica y aseguró que Hanna tampoco acreditó los estudios que presume –Psicología con especialidades en Justicia Penal y en Ciencias Políticas en la Universidad de California y una maestría en Artes en la Universidad de Harvard– como se puede ver en el reality show Made in México, donde saltó a la fama.

“Mi madre fue la que comenzó a detectar muchas cosas que no cuadraban. Ella comenzó a cavar y se sorprendió, luego, mi hermano y mi hermana comenzaron a cavar y un amigo de la familia que vive en México ayudó mucho. Todos estaban realmente preocupados”, explicó el joven.

“Mi familia realizó una intervención y me contó todo lo que habían averiguado. No podía ignorarlo”, dijo el primo lejano de las princesas Beatriz y Eugenia de York, hijas del príncipe Andrés, el tercer hijo que procrearon la reina Isabel II de Reino Unido y el fallecido príncipe Felipe, duque de Edimburgo.

Las dos bodas que la pareja planeaba tuvieron que cancelarse por motivo de la pandemia (Foto: Instagram/@hannajaff)

Y es que “Harry”, como le dicen de cariño, afirmó al medio que Hanna lo engañó sobre su ascendencia noble y su fortuna monetaria, incluso pensó que la mexicana podría ayudarlo a salvar la casa familiar en Pylewell Park House en Hampshire, que se encuentra bajo un fideicomiso en número rojos.

El Daily Mail también publicó los dichos de un amigo de Henry respecto a la casa familiar de Hanna, en San Diego, California, argumentando que no era lo que el aristócrata imaginaba: “Creció en casa señorial y creyó absolutamente que se casaba con la realeza kurda”, en relación a lo que ha declarado anteriormente Hanna: sus ancestrales raíces de la tribu Jaff de Kurdistán.

“Yo estaba en un momento (enamorado), porque ella estaba haciendo todas estas cosas increíbles. Debo haber sido un imbécil. Pensé que era una buena persona. Me siento total y absolutamente engañado, me resultaba vergonzoso cuando ella hablaba de sí misma y hablaba de dinero. Lo atribuyo a que es californiana”, comentó Henry en su entrevista.

Hanna también tiene ancestros nobles, ya que su primer apellido es de origen kurdo y pertenece a la tribu Jaff (Foto: Instagram/@hannajaff)

Sobre la supuesta violencia doméstica que ejerció sobre ella, Henry dijo: “Es una cosa horrenda de lo que está tratando de acusarme. Nunca le he puesto un dedo encima”.

Tras las declaraciones de Henry, Hanna se defendió y expresó para la revista Quién que su ex pareja está emprendiendo una campaña de desprestigio en su contra: “Yo sufrí de violencia doméstica, racismo y extorsión y cuando salí con la verdad Henry me empezó a amenazar, que iba a demeritar mi palabra y mi persona para que nadie me creyera”.

“Él me engañó a mí, él no estudió en Oxford como dijo, él no tiene su empresa desde 2019, su familia ya perdió todo y él me ha querido extorsionar en el tema que quiere que pague sus cuentas. Él está haciendo una campaña sucia para desprestigiar mi palabra. Esto es un caso de violencia de genero, de odio, de racismo”, declaró Hanna.

La guerra de declaraciones entre la ex pareja comenzó este fin de semana con la publicación del Daily Mail (Foto: Instagram/@hannajaff)

Por su parte, la mexicana también contó para la revista Clase que fue ella quien comenzó a investigar a la familia de aristócratas al percatarse de que querían abusar de su nueva relación familiar para salir de sus deudas.

“Ellos no tienen dinero y tienen una reputación en Inglaterra de conocer a mujeres que puedan pagar sus deudas. De hecho, ellos ya no tienen su casa, la casa familiar, y el papá le hizo lo mismo a su segunda esposa. Esta entrevista es totalmente mentira toda, ellos lo que quieren hacer es extorsionarme para que yo les pague sus deudas”

La empresaria continuó: “Cuando yo me negué, yo le dije ‘me casé enamorada de ti, vamos a salir adelante juntos’, y me empezó a maltratar. Yo no estuve de acuerdo y yo dije voy a salir a decir la verdad de cómo me están tratando y justo es cuando dijo ‘voy a ir a la prensa y voy a hacer que tu palabra no valga’”, expresó.

