Raiders pierde a Maxx Crosby, capitán de su defensiva, por una cirugía en el tobillo

Redacción Deportes, 14 dic (EFE).- Maxx Crosby, capitán de la defensiva de Las Vegas Raiders, anunció este sábado que se perderá el resto de la temporada porque se someterá a una cirugía en el tobillo derecho.

"Me duele escribir esto; no jugaré el resto de la temporada. Es la segunda vez este año que me torcí el mismo tobillo y ahora necesitaré una cirugía. Me duele no ir a la guerra con mis hermanos y por los fanáticos", afirmó el ala defensiva de 27 años.

Crosby, líder en tackleadas para pérdida de yardas de la NFL, reconoció su responsabilidad en que la lesión que sufrió desde la semana 2, del pasado 15 de septiembre en el juego ante Baltimore Ravens, se haya agravado.

"En lugar de quedarme fuera por más de un mes por mi primer esguince de tobillo alto en Baltimore, sólo me perdí un juego y volví y luché porque eso es lo que soy. Si puedo jugar, puedo hacer una diferencia. Desafortunadamente recibí un golpe aún peor contra Tampa Bay", explicó.

El nacido en Lapeer, Michigan, que suma 7.5 capturas de 'quarterback' en la campaña, agravó su lesión el domingo pasado en el juego en el que Las Vegas cayó ante Tampa Bay Buccaneers.

El jugador no se había perdido un partido en seis años en la NFL hasta la semana 4, en la que quedó fuera ante Cleveland Browns del 29 de septiembre por el esguince sufrido contra Ravens. Volvió para el choque de la semana 5 del 6 de octubre y no se detuvo hasta que sus médicos le informaron que no podía seguir.

"Me dijeron que debía parar hasta el próximo año, pero nunca seré ese jugador. Tengo un equipo que hizo posible que volviera y siguiera siendo un líder a pesar de no estar sano", subrayó.

El exestrella de los Eastern Michigan Eagles, del fútbol colegial, llegó a la NFL reclutado en la cuarta ronda del Draft 2019. Desde su primera campaña se convirtió en el alma de la defensiva de Raiders, con los que suma 366 tackleadas, 144 golpes al mariscal de campo, 59.5 capturas, ha forzado nueve balones sueltos, recuperado tres y tiene 23 pases defendidos.

A pesar de que los médicos temen que Crosby pueda requerir una segunda cirugía por la gravedad del daño en el tobillo, el defensivo confió en que estará listo para empezar la temporada 2025.

"Me haré esta cirugía y estaré en camino de guerra por la grandeza y volveré a ser la mejor versión de mí mismo el próximo año. Estoy cambiando el juego y la forma en que se ve esta posición. Me mantendré firme porque este juego es mi vida", concluyó. EFE