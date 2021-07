“Alerta Roja”: Netflix une a “La Roca”, Gal Gadot y Ryan Reynolds

Alerta Roja (Foto: Twitter/@VancityReynolds)

Netflix presentó sus próximos estrenos para este año y uno de los próximos proyectos que se acerca incluyen a Dwayne Johnson “La Roca”, Gal Gadot y Ryan Reynolds con la película “Alerta Roja”.

Lo que hizo más llamativo de la película fue que tuvo un costo de USD 130 millones, pues Netflix busca competir con las otras plataformas como Prime Video, HBO Max, entre otros.

En la sinopsis describe lo siguiente: “cuando la Interpol envía una alerta roja, los departamentos de Policía de todo el mundo deben estar atentos para capturar a los criminales más buscados. Todas las alarmas saltan cuando un robo une al mejor agente del FBI (Johnson) con dos criminales rivales (Gadot y Raynolds). Una coincidencia que hará que suceda lo impredecible”.

La película fue dirigida y escrita por Rawson Marshall Thurber, quien es famoso por sus trabajos como “Pelotas en juego” y “Un espía y medio”.

La película de “Alerta Roja” se estrenará en Netflix el 12 de noviembre del 2021.

De Miss Israelí a Wonder Woman: la trayectoria de Gal Gadot a sus 36 años

Foto: AFP / Warner Bros

El nombre de Gal Gadot se convirtió en un referente indiscutible de la cultura popular gracias a su interpretación como la superheroína Wonder Woman, pero la trayectoria de la actriz también abarca un papel en la saga de Rápido y Furioso, su título como Miss Israel y dos años de servicio dentro de las Fuerzas de Defensa de Israel, entre otros logros.

Mucho antes de portar el látigo y diadema para representar a uno de los personajes más icónicos del universo DC, Gal Gadot fui instruida instruida por su madre para participar en certámenes de belleza. Para ese entonces, la actriz nacida en la ciudad Tel Aviv, en Israel, aún era una niña pero las lecciones de su progenitora rendirían sus frutos debido a que Gadot se convirtió en Miss Israel a los 18 años.

“Me dije a mí misma: ‘Venga, voy a hacerlo. Nos van a llevar a Europa y algún día podré decirles a mis nietos que la abuela participó en Miss Israel. Lo que no me imaginaba es que ganaría”, dijo la intérprete en una entrevista para la revista Rolling Stone. Debido a este mérito, Gadot representó a su país natal en la edición de 2004 de Miss Universo, de donde no salió victoriosa pero para la actriz no representó ningún problema: “Tenía claro que no quería ganar Miss Universo, no era lo mío. Me parecía demasiada responsabilidad para una joven de 18 años”.

A partir de entonces ha tenido varios éxitos, como es el caso en el que trabajó para las dos películas en solitario de la superheroína: Wonder Woman y Wonder Woman 1984, las cuales obtuvieron críticas negativas pero destacan por su contundente mensaje de empoderamiento femenino. Además de estas entregas, Gadot Formó parte del elenco de la Liga de la Justicia, así como la reciente versión del director Zack Snyder de esta entrega.

Gadot se ha definido como feminista y ha realizado distintos proyectos de activismo social, como su serie documental Impact, la cual se estrenó este lunes 26 de abril por medio del canal de YouTube de National Geographic. Esta producción mostrará cada semana una historia sobre una mujer que ha roto barreras en su entorno, ya sea el deporte, el activismo LGTBQ o los retos de la crisis climática: “Todas ellas afrontan su mayor dificultad y lo convierten en una fortaleza”, aseguró Gadot en entrevista con Efe.

