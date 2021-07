“Oportunista”: así respondió María Elena Ríos, saxofonista atacada con ácido, a Sergio Mayer

María Elena Ríos fue atacada en el 2019 por órdenes de su ex pareja. (Fotos: Sergio Mayer - Instagram / Archivo)

La saxofonista María Elena Ríos le respondió al diputado federal Sergio Mayer sobre las declaraciones que hizo el martes pasado de haberla ayudado a la detención de su agresor y ex pareja, el ex diputado Juan Vera Carrizal.

Fue en el programa De primera mano donde Mayer afirmó que, como parte de su ayuda y compromiso con las víctimas de violencia de género, María Elena era una de las mujeres que había apoyado. Sin embargo, en lugar de saxofonista, dijo que era “una violinista”.

“Si de verdad me hubiese ayudado, @SergioMayerb, no me nombraría como ‘violinista’, porque para su información soy saxofonista”, escribió la oaxaqueña a través de Twitter.

“Usted solo fue a hacer show con el criminal de @RVasconcelosM el 17 de febrero del 2020. Las órdenes de aprehensión salieron en diciembre del 2019 #Oportunista”, refutó Ríos. El video que acompaña el tweet hace referencia a la entrevista de Mayer en la que fue cuestionado por los conductores del programa.

En el momento del que habla de María Elena se trata de Mayer argumentando que los medios de comunicación se han enfocado en hacer menos el trabajo del actor como político.

“Yo no estoy a favor de ningún delincuente, de ningún presunto violador, de nadie. Trátese de senadores, trátese de amigos, trátese de quien se trate. Es más, yo no sé si ustedes estaban enterados. ¿Se acuerdan de la violinista que le echaron encima ácido?”, comenzó diciendo el protagonista de La dictadura perfecta.

María Elena le respondió directamente al diputado Sergio Mayer. (Foto: Twitter)

“Yo no sé si ustedes sabían que yo la apoyé y ayudamos a que hiciera la detención”, confirmó Mayer. “Hay una cantidad de cosas que he hecho positivas que quieren desvirtuar y degenerar el trabajo que estoy haciendo y no lo voy a permitir”, se defendió.

A lo que se refiere la música es a la conferencia de prensa que dio Sergio Mayer en compañía del fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, y la abogada de María Elena, Ana Katiria Suárez, en la Cámara de Diputados en febrero del 2020.

Durante el evento, que estaba organizado para detallar los avances de la investigación en contra de los agresores de María Elena, Mayer dio un discurso en el que hizo énfasis en que gran parte de su compromiso era con las mujeres violentadas.

“Las autoridades que desde antes juraron protegernos y velar por nuestra vida; hoy estamos aquí clamando justicia para María Elena. Justicia por su vida, integridad, identidad y la de su familia”, dijo el actor de Abismo de pasión.

Mayer ha llorado en varias ocasiones durante conferencias de prensa. (Foto: Cámara de Diputados)

Sin embargo, hubo un determinado momento en el que el político comenzó a llorar, y tras una breve pausa para hablar, recordó de cuando iba a recoger a su hija.

“Me preocupa como padre escuchar a mi hija que, cuando va a la escuela, nos pide que no olvidemos recogerla. Me preocupa mi hija, mis hijas, que no quieran salir al parque a jugar porque tienen miedo de ser violentadas”, declaró.

Esta reacción, que se ha repetido en múltiples ocasiones, como en el caso de Alexa Parra, generó en ese momento gran indignación entre el público, que lo acusaron de querer colgarse de un tema tan delicado.

Sergio Mayer ha estado envuelto en la denuncia de Héctor Parra por parte de su hija, quien lo acusó de haber abusado de ella cuando era menor de edad. Durante la entrevista, también fue cuestionado por haber sido denunciado por lavado de dinero y tráfico de influencias.

