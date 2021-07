“Nunca me he tocado la ceja”: Carlos Rivera respondió a críticas de Daniel Bisogno con tierna foto de cuando era niño

Carlos Rivera mostró una foto de cuando era niño (Foto: TW @_CarlosRivera)

Carlos Rivera respondió a Daniel Bisogno, después de que el conductor de Ventaneando hiciera un comentario suspicaz respecto a la apariencia de las cejas del cantante de “Leyendas”. Asimismo, el intérprete cautivó a las redes tras poner una foto de cuando era niño.

“Mi querido Dani, aunque no lo creas NUNCA me he tocado la ceja. Así la tengo desde niño. No me encanta que esté tan arqueada y delineada pero así es. Que le vamos a hacer. Jajajaja, te abrazo con cariño”, respondió Rivera y anexó una fotografía donde se le ve de joven con un suéter rojo y posando de frente hacia la cámara.

Este comentario se dio después de que una internauta le escribiera desde Twitter a Daniel Bisogno y lo exhortara a no criticar a Carlos Rivera.

“Daniel no me critiques a Carlitos se ve guapísimo”, señaló @VIOLE12. Ante esto, el conductor de Ventaneando el respondió: “No lo critiqué, si lo amo. solo dije que se le pasó la mano con la ceja”.

Después de que Rivera mostrara su foto de niño, sus fans no tardaron en reaccionar y destacaron que no sólo era tierno, sino que desde siempre ha sido guapo.

El cantante ha sido denominado como el nuevo Chayanne (Foto: Instagram/@_carlosrivera)

“Mi vida...tan tierno y bello desde pequeño...y esas cejas son MEGA WOWWWWW”, escribió una fan.

Cabe recordar que, Carlos Rivera lleva una duradera relación con la también ex académica Cynthia Rodríguez y finalmente confesó que, dentro de sus planes sí se encuentra ser papá.

En un encuentro con medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Carlos estaba dispuesto a contar un poco de lo que le espera fuera de México en la promoción de su nuevo álbum, pero no se negó a aclarar lo que espera de Cynthia en su noviazgo, pues aseguró que por el momento no se han fijado la meta absoluta de casarse, pero a sí les gustaría llegar al altar.

El originario de Tlaxcala reveló cuántos hijos le gustaría tener con la conductora de Venga la Alegría e, incluso, se aventuró a decir si esperaba que fueran niños o niñas.

“Dos, por lo menos dos”, comenzó a decir. Además, cuando se le preguntó si pensaba en que uno fuera niño y el otro niña, el intérprete de “Un velero llamado libertad” remarcó: “Exacto, lo que sea”.

Respecto a un enlace nupcial entre ambos, el artista mencionó que por el momento era algo que no estaba en sus planes de pareja, pues los dos se encontraban muy contentos en su situación actual y en la forma en que llevan su relación sentimental.

Carlos Rivera dijo no querer casarse pronto (Foto: Lynne Sladky, archivo)

“La verdad es que no he pensado mucho en eso y la verdad es que estamos tranquilos como estamos. No hay urgencia, llevamos ya muchos años juntos y estamos muy felices así”, dijo.

Anteriormente, durante una entrevista que realizó Ventaneando al cantante hace un mes, recibió un mensaje de Pati Chapoy a través de una de las presentadoras del programa. En este ella le aseguraba que sería su madrina cuando contrajera matrimonio con su novia, dictando que sería pronto.

Ante el texto, la reacción del tlaxcalteño fue de sorpresa, pero se dijo agradecido con la presentadora. “Pati, ya sabes que te quiero, que formas parte de mi vida. Ya veremos, deja que primero organicemos la boda”, respondió Rivera entre risas.

Los detalles sobre el romance entre el cantante y Cynthia no son públicos, sin embargo se sabe que ellos se conocieron en 2005 cuando participaron en el reality La Academia.

