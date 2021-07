“Dinero para los huevones”: Eduardo Yáñez volvió a la carga contra AMLO

Eduardo Yañez de nueva cuenta contra el gobierno de AMLO (cortesía: @eduardoyanezofc)

El actor Eduardo Yañez de nueva cuenta se lanzó contra los programas asistencialistas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión y en el contexto del desabasto de medicamentos contra el cáncer infantil, el famoso criticó que la actual administración invierta en jóvenes desempleados.

“Esto está pasando ahora en México. Entonces, todos los que me han contestado una serie de estupideces, ¿están ciegos? Este es mi punto: no hay químicos para los niños con cáncer pero, ¿hay dinero para los huevones que no estudian ni trabajan? Qué programa, ni qué mis tanates”, escribió el actor en una de sus publicaciones más recientes en Instagram.

Al tiempo, en sus últimos post, han sido mordaces críticas contra el gobierno morenista, aunque sin afinidades fijas, el actor es un acérrimo enemigo del asistencialismo social y lo ha dejado en claro en otras ocasiones.

“Esto es realidad. Pero sigan dando dinero gratis a los huevones, llamándoles programas de no se qué, ¿cómo le llamarían a esto?”, se lee en otro mensaje que dejó en su red social.

Yáñez escribió su primera crítica contra el gobierno federal y su programa de “Jóvenes construyendo el futuro”. Como se sabe, la iniciativa apoya a aquellos jóvenes de 18 a 29 años que no pueden obtener acceso a la educación ni a un empleo, a través de la formación de saberes y oficios en diferentes instituciones de gobierno e incluso el campo.

El actor ha tildado de huevones a los que reciben apoyo gubernamental. EFE/Telemundo

El polémico histrión compartió una infografía del programa social en su cuenta de Instagram, donde se mencionan los requisitos para acceder al apoyo de cuatro mil 300 pesos mensuales y seguridad social durante un año.

Escribió al pie de la foto que en su opinión, este tipo de apoyos son para “huevones ignorantes”, además de cuestionar la decisión gubernamental de brindar ayuda, lo que calificó como un proselitismo para ganar votos en vez de destinar “sus impuestos” a otras necesidades del país. Así se expresó el actor contra el gobierno, al que tildó de corrupto.

En tanto, también es sabido que el actor tuvo problemas de salud recientemente. En publicaciones de Instagram se puede constar que tuvo cirugías de manera consecutiva para retirar piedras de sus riñones. A ello, hubo rumores de que incluso padecía cáncer. Debido a su delicado estado de salud, y para generar ingresos extra durante la pandemia, el actor sacó su propia marca de ropa para costear gastos médicos.

Por otra parte, la primera vez que se lanzó en contra del programa “Jóvenes construyendo el futuro”, la publicación fue borrada casi de inmediato. Ahora, sus post más recientes se los dedica a criticar al gobierno tras desatinadas declaraciones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Tras polémicas declaraciones del funcionario, varia críticas han surgido en todos los niveles. Foto: Captura/Twitter @vampipe

Este volvió al centro del huracán este 28 de junio, luego de que se viralizara un comentario suyo en el que dijo que las protestas de los niños con cáncer que acusan la falta de medicamentos son parte de una campaña de la derecha internacional.

Durante una entrevista con Chamuco TV en el Canal 22, Rafael Barajas, caricaturista mexicano conocido como “El Fisgón”, arrancó diciendo que “habría una suerte de campaña para generar desánimo y desilusión” en la población mexicana contra el gobierno. El comunicador señaló que estas campañas “se nutren de la desgracia, es decir, fructifican en la crisis con un problema de salud, con un terremoto, etcétera”.

Enseguida, López-Gatell concordó con su entrevistador y se apresuró a decir que existe un fenómeno de psicología social que trata cómo el pánico en las epidemias “también es contagioso”. De hecho explicó que los dos elementos para generar esta reacción son la desinformación y el pánico que generan una oleada de odio hacia las autoridades.

