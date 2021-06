“Se busca peligrosa delincuente”: el alarmante mensaje en calles de Ciudad de México y su relación con Ana Torroja

Alaska aparece en los carteles promocionales del tema "Hora y cuarto" (Video: Instagram/@anatorroja)

Desde el pasado 19 de junio Ana Torroja ha estado causando conmoción entre sus seguidores, pues con crípticos mensajes ha dejado ver que algo grande se avecina. Desde su cuenta de Instagram, la ex Mecano compartió ese día: “Necesito unir fuerzas con Madrid. Cada hora y cuarto os estaré subiendo pistas, ¡atentos!. Atte: Detective Red Tower”.

“Estoy buscando a una ladrona de guante blanco, la última vez que la vi fue en Madrid, pero ahora estoy en México, así que necesito unir fuerzas para que me ayudéis a encontrar su paradero”, se le oye decir a Torroja en un video posterior donde aparece con gabardina al estilo Sherlock Holmes.

“Es una persona misteriosa, de andar elegante y que jamás pasa desapercibida y además le gusta camuflarse por la vía láctea”, “Tenemos a alguien con esas características por el barrio de Malasaña en Madrid, ¡cada vez más cerca!”, siguió con sus enigmáticos mensajes la cantante de Cuando tú me bailas.

Torroja, ataviada a la usanza de los icónicos detectives ingleses, causó expectativa entre su público desde el 19 de junio (Foto: Instagram/@anatorroja)

Tras un par de días de incógnita en los que la española compartió cómo fueron colocados en algunas calles de Ciudad de México carteles con la leyenda “Por orden del Gobierno Universal se busca peligrosa delincuente” que alimentaron la expectativa.

En los posters se puede leer en una futurista tipografía un nombre poco conocido “Olvido Gara”, seguido de su nombre artístico con el que ha conquistado al público desde hace 40 años “Alaska” y una recompensa de 10,000,000,000 de una moneda de denominación extraterrestre de ciencia ficción.

Tras las pistas, los seguidores de la española comenzaron a nombrar a Alaska, famosa desde sus años por Dinarama y desde los últimos años parte del dúo de electropop Fangoria. Con estos esfuerzos publicitarios, Ana Torroja anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo Hora y cuarto, una largamente acariciada colaboración entre las dos divas de la llamada “movida madrileña”.

Es posible encontrar los posters de Alaska en Insurgentes y Antonio Caso, además en las inmediaciones del Jardín Pushkin y la Zona rosa en Ciudad de México (Foto: Instagram/@anatorroja)

Así lo dio a conocer la ex compañera de José María y Nacho Cano, quien acudió al set del programa español El hormiguero para dar a conocer detalles de lo que será su nuevo single y video, disponibles este viernes 24 de junio y como preámbulo al lanzamiento del álbum de Ana a lanzarse este 2 de julio.

Sobre la supuesta rivalidad que se vivió en aquellos años de revolución musical e ideológica en España, Torroja aclaró que nunca hubo tal, sino que todo fue un encontronazo divulgado por los medios:

“No había ninguna rivalidad. Era una rivalidad impuesta. No estaba bien visto que un grupo que venía del underground (Alaska y los pegamoides) y otro del que decían que éramos niños bien (Mecano) se llevaran bien. Y como muchas veces hemos contado Alaska y yo, eran los chicos los que no se llevaban tan bien y nosotras nos teníamos que ver en el cuarto de baño o detrás de una puerta a escondidas, como los amantes”, contó al conductor de la emisión, Pablo Motos.

Ambas figuras emblemáticas de la movida española unen sus voces varias décadas después (Foto: Instagram/@anatorroja)

Sobre el tema cuyo video ya ha sido adelantado, el cual fue grabado en la mítica discoteca “La vía láctea” de Madrid y que cuenta con una estética retrofuturista de ciencia ficción, Torroja narró cómo se dio el encuentro:

“La canción apareció en la pandemia y se lo planteé a Alaska porque yo tenía muchas ganas de colaborar con ella desde hacía mucho tiempo pero nunca había aparecido esa canción o ese momento de hacer algo con ella. Entonces llegó Hora y cuarto y lo vi clarísimo”

La voz de entrañables canciones como Hoy no me puedo levantar y Ay, qué pesado contó cómo fue el proceso de grabación del tema con su respectivo videoclip.

El clip del tema cuenta una historia de detectives y ladrones retrofuturista (Foto: Instagram/@anatorroja)

“Llamé a Alaska y le dije ‘mira, tengo esta canción que me ha llegado, me haría muchísima ilusión, obviamente cero compromiso y con la confianza de decir que no también, si te gusta, me encantaría que la hiciéramos juntas’. Y fue instantáneo porque enseguida se enamoró de la canción”, continuó la artista, que añadió que “cada una la grabamos en un lugar diferente porque no podíamos viajar en ese momento pero el vídeo sí lo hemos hecho juntas”.

SEGUIR LEYENDO: