La historia detrás de la canción “Entrégate” de Luis Miguel

Entrégate es uno de los mayores éxitos del cantante (foto: captura de pantalla Youtube/Warner Música)

La noche de este domingo se estreno el séptimo capítulo de Luis Miguel: la serie, y como es costumbre de esta segunda temporada, cada episodio tiene por título el nombre de una canción de los álbumes de “el sol”, en este caso correspondió al tema Entrégate, el cual toma protagonismo en la serie cuando el intérprete emplea la canción para realizar un segundo ensayo donde se ve más seguro y logra alcanzar las notas.

El 18 de mayo de 1990 Luis Miguel lanzó su séptimo álbum de estudio, el segundo producido por Juan Carlos Calderón y esta canción también fue escrita por el Español. 20 años tuvo grandes éxitos como “Tengo todo excepto a ti”, “Será que no me amas”, “Hoy el aire huele a ti”, “Más allá de todo”, “Amante del amor” y la reconocida “Entrégate”.

Dos meses antes que Luis Miguel lanzara el disco 20 años, dio un adelanto a sus fans de este álbum, cantando varios extractos de las canciones que compondrían el álbum en ese entonces. Entrégate, Tengo todo excepto a ti y Amante del amor.

En 1991, el álbum recibió una nominación a los Premios Grammy en la categoría de mejor álbum de pop latino (Foto: Instagram)

“Yo no sé si debo, pero hasta cantaría y todo sin música. No, mejor no, ¿verdad? [...] ¿Saco ese disco o no lo saco?”, cuestionó el cantante mientras sus admiradoras no dejaban de gritar.

Entrégate fue interpretada en inglés con el objetivo de ganar parte del mercado estadounidense y de Reino Unido, pero no tuvo el éxito que se esperaba.

La canción tuvo el nombre de Before the Down y el fracaso del tema fue parte de las razones por las que “el So”l dejó de cantar en inglés en los siguientes años.

"Entrégate" fue el sexto sencillo que logró el número uno en la lista Billboard Top Latin Songs. (Foto: Netflix)

Durante una rueda de prensa en la presentación del disco Amarte es un placer (1999), que se realizó en Madrid, un periodista le preguntó al intérprete de Hasta que me olvides el porqué no canta en inglés. él fue claro al momento de responder, dijo que el español le parecía una buen lengua, que sentía orgulloso de ella y que no descartaba cantar en un futuro en inglés, comentó: “el mundo está cantando en inglés, ¿por qué voy a hacerlo yo?”.

El videoclip de Entrégate se grabó en Bariloche, Argentina, según contó Héctor Parodi al portal LT10, quien fue asistente de producción. Luis Miguel insistió en que quería usar un auto descapotable del año en el video.

"20 años" logró vender 600 000 durante el primer fin de semana de su lanzamiento

“Ese auto se consiguió por un coleccionista que había en Bariloche, un señor alemán que tenía varios autos. Nosotros teníamos un BMW para darle a Luis Miguel, pero él no lo quiso porque pedía un descapotable. En Bariloche, con el clima, era muy difícil conseguir un modelo así. Este hombre tenía 12 autos, todos importados, y el único que tenía descapotado era ese Mercedes Benz 250CL”, relató Parodi.

La modelo Verónica Varano contó la historia de cómo terminó siendo la protagonista del video. En una entrevista de Para Ti, dijo: “Luis Miguel estaba en Miami, me vio en una revista y pidió que me convocaran para el videoclip de ese tema que estaba por filmar en la Argentina. Me llamaron, lo conocí, me pareció amoroso y viajamos a Bariloche, donde trabajamos una semana. Fue todo muy simple y armonioso”.

SEGUIR LEYENDO: