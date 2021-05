Boda sorpresa: Alejandro Fernández Jr. se casa por lo civil

La boda se llevará a cabo hoy en Guadalajara (Foto: Instagram / @alexfernandez.g)

Después de haber mantenido una sólida relación por 10 años, Alejandro Fernández Jr. y su prometida Alexia Hernández hoy contraerán matrimonio en una ceremonia privada.

El hijo de Alejandro Fernández dio a conocer el pasado septiembre que se comprometió con su novia Alexia después de casi una década de haber permanecido unidos y aunque se reserva su vida personal, el programa Ventaneando dio la exclusiva de que este viernes el cantante finalmente se casará.

A pesar de que el noviazgo de los comprometidos inició en 2010, fue hasta 2015 cuando el hijo de Alejandro Fernández lo hizo público, pues el cantante intenta no difundir información personal de su futura esposa. Anteriormente tampoco reveló cuándo se llevaría a cabo su boda.

Alex le pidió matrimonio a su novia el pasado septiembre (Foto: Instagram / @alexfernandez.g)

La hermana del “Heredero”, Camila, también se casó recientemente con Francisco Barba a un mes de que se anunciara el compromiso de Alejandro. Ella mostró por primera vez el rostro de su hija hace un mes, la bebé se llama Cayetana.

En las fotos que Alex compartió a través de sus redes sociales, hizo saber que él también quisiera ser padre pronto pues lo hace muy feliz cuidar de su sobrina.

El hermano mayor de Camila Fernández compartió una tierna postal en su cuenta de Instagram, donde presumió que por fin pudo cargar a su sobrina. En la imagen se ve a Alexia Hernández cargando a Cayetana con sus dos brazos, mientras que el nieto de Vicente Fernández le sonríe a la pequeña de un mes y medio de edad.

Alex y Alexia compartieron su ilusión por convertirse en padres (Foto: Instagram / @alexfernandez.g)

Los internautas y seguidores del “Heredero” se han mostrado muy felices por el compromiso de la pareja y los deseos de ambos por darle un segundo nieto a Alejandro Fernández.

Hoy la familia Fernández ha compartido cómo se han preparado para la celebración, pero no han mostrado más allá de sus propias caras. Se sabe que la boda será por lo civil y tendrá lugar en Guadalajara.

Junior se dijo muy emocionado de finalmente contraer matrimonio con la mujer a la que llama “el amor de mi vida”, incluso le dedicó una canción titulada Pídeme, la cual fue lanzada el año pasado y el video musical lo protagonizan él y su novia.

En la descripción del mismo escribió “No puedo esperar para casarme con el amor de mi vida y comenzar una nueva historia juntos. ¡Te amo!”.

Junior le dedicó el tema "Pídeme" a su prometida (Foto: Instagram @alexfernandez.g)

De acuerdo con información de la revista ¡Hola!, el primogénito de Alejandro Fernández le entregó un anillo de compromiso de Tiffany & Co a Alexia Hernández en un helipuerto de Guadalajara con el atardecer de fondo. Los novios expresaron que sus planes de su boda ideal son que sea privada y pequeña.

La familia de Vicente Fernández creció exponencialmente desde que Camila anunció que estaba atravezando un embarazo de alto riesgo. El debut del cantante Alejandro Fernández como abuelo se hizo realidad el pasado 14 de marzo, pues su hija Camila y su esposo Francisco Barba dieron la bienvenida a su primogénita a la que nombraron Cayetana.

La pareja se casó en agosto de 2020 en una ceremonia que fue criticada por realizarse en medio de la propagación del COVID-19, por lo que los rumores de embarazo comenzaron a circular como razón de la premura.

En Instagram suele mostrar su amor por Alexia, pero no da información acerca de ella (Foto: Instagram / @alexfernandez.g)

Al bautizo de su hija no asistió Vicente Fernández debido a que este también se celebró en medio de la pandemia y la familia quería mantener en un lugar seguro al patriarca. Según mencionó Alex, su abuelo está en su rancho, al cual no dejan ingresar a nadie para que no se exponga el cantante.

