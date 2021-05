“Traumática”: cómo fue la primera cita de Mariah Carey y Luis Miguel

Mariah Carey y Luis Miguel se conocieron en 1998

Mariah Carey reveló cómo vivió su primer encuentro con Luis Miguel en una cena que ocurrió a finales de la década de los 90, experiencia que la dejó con un mal sabor de boca debido al consumo de bebidas alcohólicas del “Sol de México”.

En 1998, la cantante estadounidense y el interprete mexicano coincidieron en Aspen, Colorado, una región montañosa del país vecino. Después de un tiempo de convivir juntos, la pareja inició un polémico romance que duró poco más de dos años. Su noviazgo estuvo envuelto en el enigmatismo debido a la personalidad del interprete de Cuando calienta el sol, por lo que hasta hace poco se dieron detalles de su polémico romance.

El 29 de septiembre del año pasado, la compositora de 51 años publicó “The meaning of Mariah Carey”, su autobiografía en donde dio detalles sobre algunas de sus relaciones amorosas más sonadas en el medio del espectáculo, entre ellas resalta la que vivió a lado de “Luismi”. De acuerdo con la revista Quien, Mariah Carey contó su historia de amor con “El Sol” en cinco amplias hojas de su libro.

Su romance duró aproximadamente dos años Luis Miguel y Mariah Carey (Foto: Twitter@mundialdemusica)

Fue en el capítulo “The Latin Elvis” (El Elvis latino) en donde la también actriz contó su versión sobre el noviazgo que sostuvo con Luis Miguel, principalmente platicó sobre su primer acercamiento con el nacionalizado mexicano.

Según escribió, la primera vez que se conocieron fue en una cena en un restaurante ubicado en la ciudad de Aspen, espacio en donde ella se incomodó debido a la cantidad de bebidas alcohólicas que consumía el cantante, además de su apariencia, pues mencionó que Luis Miguel lucía un pelo despeinado.

Debido a esos detalles, la ex esposa de Tommy Mottola decidió pedirle ayuda a su sobrino para que fuera por ella al lugar y la sacara de la incómoda cita. Fue así que dejó al interprete de La chica del bikini azul en el restaurante. De acuerdo con su libro, al día siguiente Luis Miguel intentó disculparse con ella por lo que le envió un collar de diamantes de la marca Bvlgari. Mariah aceptó sus disculpas y a partir de ese momento continuaron viéndose.

La cita que se dice fue planeada por el agente inmobiliario que les rentó sus respectivas mansiones en Colorado, fue el lugar en donde surgió uno de los polémicos romances de “Luismi”. Tiempo después, la pareja fue vista en Nueva York, Acapulco y la isla de Capri, en donde incluso se dice que la interprete de Always be my baby rentó 8 suites aledañas a la de ella para que ambos cantantes pudieran estar tranquilos.

Se espera que Luis Miguel cuente su versión sobre la relación que tuvo con la cantante en su serie autobiográfica

En aquel tiempo, ambos cantantes se hospedaron en Aspen debido a que es considerado un lugar óptimo para descansar. Luis Miguel llegó a Estados Unidos después del éxito que tuvo con su álbum Romances, el cual lo llevó a llenar cinco veces el Radio City Music Hall de Nueva York. Por su parte Mariah Carey llegó a la región para estar en un lugar tranquilo por un tiempo, esto porque venía de sacar un disco cada dos años desde su debut en 1990.

Luis Miguel no a hablado públicamente de su relación con Mariah, pero se espera que en sea en su serie autobiográfica en donde el cantante se atreva a dar detalles sobre cómo ocurrió su acercamiento a la estadounidense. Según el periodista de espectáculos Michelle Rubalcava, en Luis Miguel la serie se tratará el romance y la cantante será interpretada por la actriz británica Jade Ewen.

“Me llegó un ‘paparazzo’ que me dijo que no dijera su nombre y lo tengo que respetar en donde me dice: Hay una actriz de Inglaterra, ella es inglesa y cantante, canta muy bonito —yo no la conocía— que se llama Jade Ewen”, especuló en su canal de YouTube.

