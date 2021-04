Luis Gerónimo Abreu, actor de “El Chema”, se defendió ante acusaciones en su contra por abuso sexual

El intérprete de "Nelson" en la serie "El Chema" fue acusado de abuso sexual en Venezuela (Foto: Telemundo)

Luis Gerónimo Abreu fue acusado a través de una denuncia en Instagram de haber abusado sexualemente de una mujer que trabajó junto a él en su natal Venezuela. El actor dijo que defiende los movimientos que empoderan a la mujer, pero asegura que esta acusación es una mentira.

En esta semana una usuaria de Instagram compartió que hace algunos años, después del rodaje de un programa en el que también se encontraba el actor que interpreta a “Nelson” en El Chema, tuvo que ser llevada a su casa por éste y aprovechando las circunstancias, la obligó a mantener relaciones sexuales con él.

La denunciante aseguró que eran alrededor de las 5 AM cuando el venezolano detuvo el automóvil debajo de un puente y comenzó a actuar de forma “seductora”, pero ella lo rechazó. Abreu ante su renuencia le habría dicho “si no tiras aquí conmigo, te voy a dejar ya mismo aquí en el puente y vas a ver cómo coñ* regresas a tu casa”.

El señalamiento fue hecho a través de Instagram fue compartido por un perfil de denuncias anónimas (Foto: Captura de pantalla Twitter)

Ella, al no conocer el lugar en donde todo sucedió, Caracas, accedió por miedo a no saber qué hacer. Asegura que Abreu se aprovechó de ser él quien estaba llevando a todos a sus casas y de que ella es mujer y no conocía el sitio.

La denuncia surgió gracias al movimiento venezolano #YoTeCreo, el cual está impulsando a las mujeres a exponer situaciones en las que han sido violentadas por ser mujeres, esto a través de Twitter, Instagram y Facebook.

El protagonista de la serie de Bolívar compartió un video a través de sus redes sociales en el cual se defiende y asegura que todo se trata de una mentira. “Niego rotundamente esas acusaciones. Yo jamás obligaría a una mujer a hacer algo sin su consentimiento”, dijo el actor.

Esta es la aclaración del autor (Video: Instagram / @luisgeronimoabreu)

Según mencionó, las pruebas que se menciona en la denuncia no son ciertas, pues todas ellas tienen errores de fechas o no tienen coherencia en el relato. Agregó que la prensa no debe creerle a una denuncia anónima de ese tipo, menos con ese tipo de pruebas. “Ni borracho, ni con todo el alcohol del mundo obligaría a hacer a una mujer algo sin su consentimiento”, declaró Abreu.

Luis Gerónimo Abreu se encuentra en pláticas con sus abogados y lanzó su aclaración porque dice no soportar más que los medios sigan retomando la denuncia para hacerla del conocimiento de otras personas sin antes haberle llamado para saber su versión de los hechos u opinión.

Finalizó su mensaje diciendo “les estoy diciendo que no, que jamás he obligado a alguien a hacer algo sin su consentimiento”, y anticipó que próximamente hablará con más calma sobre el tema.

Luis Gerónimo Abreu aseguró que la denuncia es mentira y está en plática con sus abogados (Foto: Twitter / @elchema)

Principalmente en Instagram y Twitter ahora existe una coyuntura del #YoTeCreo, pues mientras hay quienes apoyan a la denunciante, también hay quienes aseguran que ella sólo busca atención del actor o que su imagen caiga de la popularidad.

El movimiento en Venezuela tomó fuerza esta semana, cuando varias mujeres decidieron denunciar los abusos que habían sufrido por parte de artistas de este país, lo que ha obligado a varios se ellos aceptar su delito, como fue Alejandro Soto, integrante de una banda de rock.

Abreu es un reconocido actor venezolano de 48 años, el cual desde pequeño comenzó su carrera artística, pero recientemente se ha logrado alcanzar el éxito internacional gracias a las series que han sido lanzadas en Netflix en las que ha participado.

