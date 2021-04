Día Internacional de la Danza: 8 películas de baile en Netflix

Desde la historia de un joven que se mueve al ritmo de cumbias rebajadas para escapar de su violenta realidad hasta un grupo de bailarines franceses que sufren una crisis psicodélica colectiva a causa del consumo de LSD( Fotogramas: Netflix / Ya no estoy aquí / Climax)

¿Qué es bailar? Para la coreógrafa estadounidense Isadora Duncan, considerada como la creadora de la danza moderna, la definición está clara: “Bailar es sentir, sentir es sufrir, sufrir es amar. (Si) Usted ama, sufre y siente, ¡usted baila!”, expresó la artista, quien falleció en 1927 a los 50 años, pero quedó inmortalizada por sus movimientos o, mejor dicho, por los sentimientos que expresó a través de su cuerpo.

Las palabras de Duncan demuestran la diversidad que implica el arte de bailar, algo que ha sido retratado por la industria del cine en más de una ocasión. Por ello y en conmemoración del Día Internacional de la Danza, recopilamos ocho películas que se pueden encontrar en Netflix, la cuales tienen en común a esta expresión artística.

Desde la historia de un joven que se mueve al ritmo de cumbias rebajadas para escapar de su violenta realidad hasta un grupo de bailarines franceses que sufren una crisis psicodélica colectiva a causa del consumo de LSD, son algunas premisas de estos audiovisuales.

Ya no estoy aquí (2019)

En lugar de contratar a actores profesionales, los productores decidieron poner carteles en la calle con la siguiente descripción: "Si bailas cumbia, eres hombre, tienes entre 17 y 24 años y te latería protagonizar una película, este casting es para ti" (Fotograma: Netflix)

El filme dirigido por Fernando Frías de la Parra explora la historia de Ulises, un adolescente de 17 años que vive en Monterrey durante los inicios de la denominada “guerra contra el narcotráfico”. Las condiciones de pobreza y la tensa relación con su madre, llevan a Ulises a encontrar su escape en las cumbias rebajadas, expresión artística proveniente de la subcultura urbana “Kolombia” o “cholombiano”.

Sin embargo, la vida de Ulises cambiará cuando es acusado de un crimen que no cometió, lo cual lo lleva a escapar al condado de Queens en Nueva York. Lejos de su tierra natal, el protagonista será un “terko” y se aferrará a su cultura (música, baile, vestimenta, lenguaje), a pesar de que esta no sea entendida por las personas a su alrededor.

Step up / Un paso adelante (2006)

La película estuvo protagonizada por Channing Tatum y Jenna Dewan (Fotograma: Step Up / Un paso adelante)

La historia explora la historia de Tyler, un chico que ha pasado toda su vida en los barrios más peligrosos de Baltimore y que, debido a un crimen, es sentenciado a realizar servicio comunitario en una prestigiosa escuela de danza moderna, donde conocerá a Nora, estudiante de la academia. A pesar de que ambos tienen vidas y personalidades opuestas, se unirán a través del baile.

Step up fue la primera entrega que dio origen a una saga de cinco películas, debido a su éxito comercial. A pesar de que las secuelas presentan historias muy diferentes a la original, mantienen las emocionantes coreografías.

Triunfos robados 3: Todo o nada (2006)

En total la saga de "Triunfos robados" cuenta con seis entregas (Fotograma: Triunfos robados 3: Todo o nada)

Hablando de sagas de películas de baile con 6 o más entregas, Triunfos robados es una de las más conocidas para la audiencia mexicana, debido a que fueron transmitidas en televisión abierta. En Netflix se encuentra la tercera entrega, la cual, a pesar de tener una historia muy diferente a sus antecesoras, mantiene el mismo argumento: la rivalidad entre dos equipos de porristas que dejarán todo en la pista para alzarse con el triunfo en una competencia.

Girl (2018)

La película explora los prejuicios y críticas a los que se enfrenta Lara, una adolescente transexual cuyo sueño es convertirse en bailarina profesional (Fotograma: Girl / Netflix)

Nominada a mejor película extranjera en los premios Oscar y ganadora de la mejor ópera prima en el Festival de Cannes, Girl obtuvo una amplia aceptación de la crítica especializada. La historia se centra en Lara, una una joven transgénero de 15 años cuyo sueño es convertirse en una bailarina profesional.

La asistencia de Lara a una academia para conseguir sus objetivos coincide con el lento tratamiento de su terapia de reemplazo hormonal, la cual tiene como objetivo prepararla para una cirugía de reasignación de sexo. Esto ocasionará la burla y críticas de sus compañeras de clase, así como un doliente proceso de la protagonista para seguir su camino.

Work it / Al ritmo de los sueños (2020)

La película fue estrenada en Netflix el 7 de agosto de 2020 y fue la más vista en su fin de semana de debut (Foto: Netflix)

Esta comedia musical explora la historia de Quinn Ackerman, interpretada por Sabrina Carpenter, quien busca entrar a Duke, la universidad de sus sueños. Sin embargo, para ingresar deberá transformar a un grupo de inadaptados en grandes bailarines y ganar el concurso de danza Work it.

Dirty Dancing (1987)

El filme está protagonizado por Patrick Swayze y Jennifer Grey (Fotograma: Dirty Dancing,1987)

Un profesor de música (Patrick Swayze) y una adolescente (Jennifer Grey) protagonizan una de las historias de amor y baile más emblemáticas de la década de los 80. La canción principal de la banda sonora fue (I’ve had) The Time Of My Life, la cual recibió el premio Óscar a mejor canción original y definió a la escena más representativa del filme.

Saturday Night Fever (1977)

John Travolta fue nominado al Oscar a mejor actor por su papel en la película (Fotograma: Saturday Night Fever)

Los pasos de John Travolta al ritmo de la música de los Bee Gees, su característico baile en la disco y su atuendo compuesto por un traje blanco y zapatos de plataforma, son algunos de los elementos de la película más referenciadas en la cultura popular, lo que muestra el impacto que tuvo Saturday Night Fever y cómo representó a toda una época, tanto en la música como en el baile.

Clímax (2018)

La historia se sitúa a mediados de los años 90 y sigue a veinte bailarines de danza urbana que se reunieron en un internado en medio del bosque para realizar varias jornadas de ensayos (Fotograma: Climax Film)

En cuanto los personajes son presentados, “Daddy” pone a sonar la música y da inicio a un plano secuencia donde un grupo de bailarines franceses conseguirán un éxtasis total a través de la danza. En cuanto termina la coreografía, el ambiente parece relajarse pero en realidad se trata del inicio de una crisis psicodélica colectiva, provocada por una “inocente” sangría. El filme fue dirigido por el controvertido Gaspar Noé y ganó el Art Cinema Award en el Festival de Cannes.

SEGUIR LEYENDO: