Quién es Samadhi Zendejas: la actriz que subió 30 kilos para interpretar a Jenni Rivera

Samadhi Zendejas ha realizado su carrera mayormente en Estados Unidos (Foto: Instagram@samadhiza)

Este lunes 12 de abril se dio a conocer que la actriz Samadhi Zendejas denunció a tres hombres quienes presuntamente la acosaron en la vía pública. Los hechos sucedieron en la colonia Polanco de la Ciudad de México el pasado viernes 9 de abril, cuando la joven de 26 años acusó a tres trabajadores por presuntamente haberle dicho obscenidades.

Acusó por haber recibido “comentarios de connotación sexual” a un bolero, un conserje y a un “franelero” –un oficio informal para dirigir el flujo de tráfico y estacionamiento en determinada zona- ante agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Sector Polanco, quienes arrestaron a los tres hombres que la habrían violentado verbalmente en la calle Alfredo de Musset, entre Masaryk y Horacio, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Al momento, la Fiscalía de Delitos Sexuales termina de integrar el expediente para determinar la situación de los hombres de 44, 45 y 49 años, toda vez que algunas personas testificaron a favor de los presuntos implicados, asegurando que se trata de personas honorables que no han presentado un comportamiento del tipo en un década de conocerlos.

La intérprete aseguró que tres hombres la acosaron sexualmente en las calles de Polanco (Foto: Instagram@samadhiza)

Se sabe que los vecinos del condominio donde labora el conserje Héctor Hernández firmaron una carta respaldando la honorabilidad del trabajador, por lo que el proceso continúa en manos de las autoridades.

Samadhi Zendejas apareció recientemente en el programa Pinky Promise, donde narró cómo fue su preparación para encarnar hace cuatro años a la diva Jenni Rivera en la serie de Telemundo Mariposa de barrio, en su faceta de adolescente y los cambios físicos a los que se sometió entonces:

“Llegué a pesar 89 kilos, antes pesaba 58, fueron 30 kilos de más. Me preocupé porque pesé que la gente ya no me iba a ver perfecta, pero después me dejé de preocupar por el físico, lo que quiero es demostrarles en la actuación, dejarlo todo en la actuación” y es que pese a los cambios que se generó en su cuerpo y apariencia física, y a la dificultad para regresar a su peso, la actriz dijo que haber encarnado a Jenni le cambió la vida:

Para convertirse en Jenni Rivera de adolescente, la actriz tuvo que ganar 30 kilos, los cuales fueron muy difíciles de volver a bajar (Foto: Instagram @samadhiza)

“Aprendí a valorarme, a quererme y aceptarme, una mujer con estrías, una mujer grandota, una mujer piernuda, una mujer con acné, no le quita nada de su talento, de sus virtudes”, añadió.

Pero la actriz cuenta con una trayectoria de varios años, pues el público la conoce desde la adolescencia cuando se lanzó a la fama con el personaje de “Amaya” en la telenovela Atrévete a soñar junto a Danna Paola, producción en la que lucía totalmente diferente que en la actualidad.

Y es que la histrionisa ha relatado que para obtener su figura se ha sometido a exigentes rutinas de ejercicio, gracias a las cuales ha realizado un notable cambio en su figura. Pero fue hasta darle vida a la recordada “diva de la banda” que con su talento, belleza y carisma conquistó al gran público.

Samadhi Zendejas aseguró que con extenuantes rutinas volvió a conseguir una figura estilizada (Foto: Instagram@samadhiza)

Actualmente la actriz posee más de 3 millones de followers en la cuenta de Instagram donde luce sus rutinas de entrenamiento y estilo de vida que también la han llevado a ser una influencer reconocida en el medio del entretenimiento, principalmente en Estados Unidos.

Apenas en 2020 fue nombrada como Orgullo Hispano por la plataforma de profesionales del entretenimiento LatinPlug, y su fotografía fue proyectada en Ti Square de Nueva York como reconocimiento a su carrera, que también incluye producciones realizadas en Estados Unidos, como las series Enemigo íntimo y Falsa identidad.

Fue galardonada en el marco del Mes de la Hispanidad en 2020 (Foto: Facebook Mariposa de barrio)

“Nueva York fue de las primeras ciudades en donde empezamos a promocionarnos en todos los medios, chiquitos, grandes, íbamos a muchos lugares a que nos entrevistaran, tocando puerta y obviamente regresar a una ciudad tan importante para mí con esta sorpresa fue algo muy mágico”, aseguró Samadhi a People en Español. “Hoy en día tenemos ya 5 series en Netflix, estamos al aire en Falsa identidad y el que te digan que eres un orgullo hispano te llena de emoción, de ganas de seguir adelante y no tirar la toalla”. Dijo la chica de entonces 25 años, quien en México ha hecho participaciones en trabajos de los unitarios La rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Mujeres asesinas, entre algunas telenovelas.

