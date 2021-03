Comienza Pésaj: 8 series y películas imperdibles donde se mezclan las festividades y tradiciones judías

Shtisel, la serie de Netflix

Este sábado, con la salida de la primera estrella, comienza Pésaj, la festividad judía que conmemora la liberación del pueblo hebreo de Egipto, según el libro del Éxodo. La pascua judía, como también se la conoce, dura ocho días y está cargada de tradiciones milenarias, que incluyen cenas familiares (seder) con alimentos simbólicos que representan los sentimientos de los judíos durante los años de esclavitud en Egipto. Desde los comienzos de las producciones audiovisuales, el judaísmo y sus tradiciones suelen ser una temática muy elegida para contar historias a través del cine y la televisión. Por eso, con motivo de Pésaj, les presentamos una selección de ocho series y películas que mezclan festividades, tradiciones y costumbres para conocer el judaísmo y sus distintas ramas.

SERIES

Poco ortodoxa

Trailer de Poco ortodoxa

La miniserie de cuatro episodios de Netflix que fue furor en 2020 cuando gran parte de la población del mundo se encontraba confinada por la pandemia de coronavirus. La serie cuenta la historia de Esther “Esty” Schwartz, una joven judía ultraortodoxa de Nueva York que decide dar un giro a su vida y abandonar su comunidad jasídica satmar (movimiento religioso ortodoxo) para encontrar un estilo de vida más secular en Berlín.

El drama dirigido por Maria Schrader muestra las costumbres y tradiciones conservadoras de una de las comunidades más ortodoxas dentro del judaísmo. Sus doctrinas dificultan la decisión de Esther (interpretada por Shira Haas) de escapar de su matrimonio arreglado para adoptar una vida más libre lejos de las imposiciones y restricciones del jasidismo.

La historia está inspirada en la autobiografía de Deborah Feldman Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots (El escandaloso rechazo de mis raíces jasídicas). Por su gran trabajo, Maria Schrader ganó el premio Emmy como mejor directora de una miniserie. Además, Poco ortodoxa fue nominada en los premios Globos de Oro como mejor miniserie y Shira Haas como mejor actriz de miniserie.

Shtisel

Shtisel estrenó en Netflix su tercera temporada

Otra producción que muestra las tradiciones y costumbres de los judíos ultraortodoxos, pero con un toque de humor y ternura. Esta serie israelí cuenta la historia de una familia judía religiosa que vive en el barrio de Geula, en Jerusalén. Los miembros del clan viven bajo estrictas normas religiosas, lo que hace que algunos comiencen a sentirse atraídos por otras formas de vida más abiertas y liberales. La serie sigue los dramas que atraviesan los integrantes de la familia Shtisel, encabezada por el rabino Shulem (Dov Glickman), que aún no puede superar el duelo por la muerte de su esposa, mientras su hijo menor, Akiva (Michael Aloni) sufre porque no logra encontrar una mujer con quien casarse.

Creada y escrita por Ori Elon y Yehonatan Indursky, Shtisel, que también cuenta con la actuación de Shira Haas, se estrenó en la televisión israelí en 2013, pero alcanzó el éxito mundial cuando Netflix comenzó a ofrecer las dos temporadas (de doce episodios cada una) en su catálogo en 2018. El jueves, dos días antes del comienzo de Pésaj, la plataforma lanzó la tercera temporada de la serie, que cuenta con nueve capítulos.

La maravillosa Sra. Maisel

Tráiler de la primera temporada de The Marvelous Mrs Maisel

No todas las series sobre judíos son de ultraortodoxos. The Marvelous Mrs Maisel (su título en inglés) es una comedia original de Amazon que ganó mucha popularidad en Latinoamérica gracias al boca en boca. La serie gira alrededor de Miriam “Midge” Maisel (Rachel Brosnahan), una joven madre judía de Nueva York en los años 50 que cree tener su vida resuelta: casada, dos hijos y un lujoso departamento en el Upper West Side de Manhattan listo para recibir a todos en las cenas de Iom Kipur (Día del Perdón). Pero todo se desmorona cuando su marido decide dejarla de un día para el otro. Es ahí cuando Midge de pronto encuentra en el stand up (monólogo) su manera de hacer catarsis y descubre que es capaz de hacer reír a la gente sin quererlo.

La serie muestra las costumbres más abiertas de una típica familia judía de clase media-alta de Manhattan. Pese a no ser ortodoxos, Midge, sus padres y sus suegros frecuentan ambientes judíos y respetan las tradiciones de las festividades religiosas, como por ejemplo el ayuno de Iom Kipur.

La multipremiada comedia de Amy Sherman-Palladino, creadora de Gilmore Girls, es una de las mejores que ofrece la plataforma de Amazon Prime. Obtuvo Globos de Oro, Emmys y galardones de la Crítica Televisiva y el Sindicato de Actores. Cuenta con actuaciones sobresalientes, en especial de Alex Borstein (Susie Myers, la representante de Midge) y Tony Shalhoub (Abraham “Abe” Weissman, el padre de Midge). La serie tiene tres temporadas y la cuarta está en camino.

Friday Night Dinner

Otra comedia poco conocida en Latinoamérica que vale la pena tener en cuenta. Muestra la tradicional cena de Shabat de todos los viernes de una familia judía británica secular de clase media en los suburbios del norte de Londres. La familia Goodman está conformada por Jackie (interpretada por Tamsin Greig), su marido Martin (Paul Ritter) y los hijos del matrimonio, Adam (Simon Bird) y Jonny (Tom Rosenthal), quienes odian tener que ir a la casa de sus padres religiosamente todos los viernes, donde siempre hay algo que sale mal.

La serie, creada por Robert Poppe, tuvo seis temporadas y se emitió entre 2011 y 2020 en Channel 4 del Reino Unido. Netflix la adquirió para su plataforma pero todavía no está en Latinoamérica. Ojalá pronto pueda llegar a la región porque tiene todos los condimentos para hacer reír a carcajadas.

PELÍCULAS

Disobedience

Trailer de Disobedience

Esta película dramática estrenada en 2017 narra la historia de dos mujeres judías que deben esconder su romance lésbico por las estrictas normas de la comunidad ortodoxa que prohíben las relaciones homosexuales. Ronit Krushka (interpretada por Rachel Weisz) es una fotógrafa proveniente de una familia ortodoxa que decide trasladarse a Nueva York para huir de las presiones impuestas por una comunidad religiosa que le dio la espalda tras una transgresión. Al enterarse de la muerte de su padre, un rabino de la comunidad, regresa a Londres para asistir al funeral. En la capital inglesa se encuentra con su amiga ultraortodoxa Esti Kuperman (Rachel McAdams), con quien tuvo una pequeña relación amorosa durante la adolescencia.

Esti está casada con un rabino (Alessandro Nivola), que también es amigo de Ronit. Ambos continúan arraigados a las tradiciones conservadoras del judaísmo. El reencuentro de las amigas trae de vuelta al pasado escondido y reaviva la atracción prohibida entre ambas. Al igual que Poco ortodoxa y Shtisel, la película muestra los tabúes de las comunidades ortodoxas y sus estrictas restricciones..

Disobedience, dirigida por el chileno Sebastián Lelio, fue aclamada por la crítica y recibió nominaciones a los premios British Independent Film Awards en las categorías de mejor película independiente británica, mejor guion, mejor actriz (Rachel Weisz), mejor actriz de reparto (Rachel McAdams) y mejor actor de reparto (Alessandro Nivola), quien resultó ganador.

Annie Hall

Diane Keaton y Woody Allen en una escena de Annie Hall

En una lista de películas de temática judía nunca puede faltar Woody Allen y su entrañable personaje Alvy Singer. El filme comienza con él hablando a cámara y rompiendo así con la famosa cuarta pared. Alvy es un comediante neurótico neoyorquino de 40 años que acaba de sufrir una ruptura amorosa. Annie (Diane Keaton) lo dejó y él intenta entender las razones del fracaso rememorando su relación.

En esta película, considerada una de las mejores de la historia, el judaísmo se hace presente en forma de humor de manera recurrente. Una de las escenas más famosas es la cena de Pascua de Alvy con la familia de Annie (protestantes estadounidenses blancos de clase alta), en la que él no puede evitar sentirse perseguido ante la percepción que cree que la abuela de su pareja tiene de él por su condición de judío. Para Alvy, la señora lo ve como un rabino ortodoxo con sombrero y barba. En esa misma escena, se hace un paralelismo entre lo que parece una familia perfecta (la de Annie) con la de Alvy, a la que se muestra en una cena (que bien podría ser la de Pésaj) en un típico hogar judío de clase media donde todos gritan y hablan a la vez con la boca llena.

Woody Allen también hizo de director en este filme estrenado en 1977 que ganó cuatro premios Oscar por mejor película, mejor director, mejor actriz (Diane Keaton) y mejor guion original.

La lista de Schindler

La lista de Schindler. Foto Universal/Kobal/Shutterstock (5885028y)

Una de las películas más famosas que se hizo sobre el Holocausto. Cuenta la historia real de Oskar Schindler (Liam Neeson), un empresario alemán miembro del Partido Nazi que salvó a miles de judíos polacos de la muerte en los campos de concentración contratándolos para que trabajen en su fábrica de Cracovia, poniendo en riesgo su propia vida.

La luz aquí juega un papel muy importante como significado de vida. La escena del comienzo muestra a una familia judía prendiendo las velas de Shabat, como antesala de las atrocidades perpetradas por los nazis contra los judíos que luego el filme mostrará cuando la llama empiece a consumirse. Al respecto, el director de la película, Steven Spielberg, reveló que decidió exhibir la película en blanco y negro porque para él “el Holocausto fue la vida sin luz” y que a su juicio “el símbolo de la vida es el color”, por lo que entendió que su obra debía ser en blanco y negro.

La lista de Schindler obtuvo siete premios Oscar en 1993, entre ellos mejor película, mejor dirección (Spielberg) y mejor guion adaptado. Sin lugar a dudas, es un filme obligatorio para quienes quieran aprender más sobre el Holocausto a través del cine.

El príncipe de Egipto

Esta película musical de animación estrenada en 1998 es ideal para contarles la historia de Pésaj a los más chicos. Basada en el Éxodo de Moisés, sigue la vida del profeta judío cuando era príncipe de Egipto hasta la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud. Dirigida por Brenda Chapman, Steve Hickner y Simon Wells, el filme fue un éxito de taquilla, con una recaudación de casi 220 millones de dólares en los cines de todo el mundo.

La película cuenta con las voces de Val Kilmer, Ralph Fiennes, Michelle Pfeiffer, Sandra Bullock, Steve Martin, entre otros. Su canción, When You Believe, ganó el premio a la Mejor Canción Original en la 71ª edición de los Premios de la Academia.

