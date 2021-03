Demian Bichir será el padre de una vampira: esta será su nueva película en Hollywood

MÉXICO, D.F., El actor Demian Bichir fue nominado al premio Oscar como mejor actor 2012 (FOTO: RODOLFO ANGULO /CUARTOSCURO.COM)

El actor mexicano Demian Bichir formará parte del elenco y producirá el remake de la película de 2010 Déjame entrar (Let the right one in).

Esta versión llegará en formato de serie de televisión y está basada en la novela sueca Déjame Entrar (Låt den rätte komma in en su idioma original). La historia del libro de John Ajvide Lindqvist, esta nueva producción será la tercer adaptación luego de dos películas que tuvo en 2008 y en 2010.

De acuerdo con Hollywood Reporter el canal Showtime (productor de Twin Peaks) ordenó el rodaje de un piloto escrito por el dramaturgo Andrew Hindereker y dirigido por Seith Mann, encargado de un episodio de The Walking Dead.

Hasta el momento no hay detalles de que otros actores integrarán el elenco ni por cuál plataforma o canal se emitirá el programa sobre vampiros, tampoco hay alguna fecha de estreno.

Una escena de la película Déjame entrar de 2010 (Foto: Twitter@Marxvelita)

La historia se centra en un padre cuya hija de 12 años fue convertida en vampiresa tiempo atrás, sin embargo, sus vidas cambian cuando ella encuentra consuelo y comprensión en un niño solitario que sufre bullying escolar llamado Oskar.

La novela se adaptó a cine en 2008 en Suecia, y en 2010, Estados Unidos estrenó su versión nombrada Let Me In (Déjame entrar), dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Chloe Grace Moretz (Eli), Kodi Smit-McPhee (Oskar) y Elias Koteas (el policía)

En 2015 hubo un primer intento de llevar la historia a la televisión por parte de A&E, el canal que produjo Obsesivos compulsivos, con un guion escrito por Jeff Davis, quien realizó el de Teen Wolf; sin embargo, el proyecto se trasladó al canal TNT con Kristoffer Joner como protagonista, al final la producción no se concretó.

El actor mexicano Demian Bichir (Foto: Instagram @demianbichiroficial)

“Demian Bichir es uno de los actores más dinámicos y fascinantes del mundo y su carisma y vulnerabilidad le darán al personaje de Andrew Hinderaker una exquisitez del guión a la vida con la dirección de Seith Mann. No podríamos estar más emocionados sobre el potencial del show”, dijo el vicepresidente ejecutivo de Showtime.

La decisión de Showtime de volver a producir un producto con esta historia tiene que ver con que la serie inspirada en el videojuego Halo se trasladara a la plataforma de Paramount+, entre las producciones piloto de esta cadena televisiva también están Cómo hacer el amor con una mujer negra, la comedia de Lena Headey Rita y una actualización de American Gigolo.

“La serie es tanto una carta de amor a la película original como una historia completamente nuestra”, dijo Hinderaker. “Y elegir a un verdadero artista como Demian personifica nuestra audaz aspiración de ser uno de los programas más terroríficos de la televisión y también uno de los más conmovedores”.

Demián Bichir también participó en la película 7:19-La hora del temblor que trata sobre el sismo de 1985 en la Ciudad de México. (Foto: Instagram - @demianbichiroficial)

Este año Demian Bichir aparecerá en la película de acción Godzilla vs Kong de Adam Wingard que se estrenará el próximo 25 de marzo, en 2020 protagonizó a un escritor que conoce a una joven en Danyka: Mar de fondo, dirigida por Michael Rowe.

En 2012 Bichir obtuvo una nominación al Oscar por su papel en A Better Life, también ha protagonizado películas como “La Monja” (2018), The Midinight Sky (2020) y Sexo, Pudor y lágrimas en 1999.

Este actor recibió comentarios cuestionándolo pues en enero de este año después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó estar repuesto del COVID-19 y estar a punto de reintegrarse a sus actividades, le envío un mensaje de apoyo a la llamada 4T y refrendó su simpatía por el político tabasqueño.

