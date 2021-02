Marilyn Manson habló sobre las acusaciones de abuso sexual de Evan Rachel Wood y una senadora solicitó una investigación del FBI

Marilyn Manson se defendió de las acusaciones de Evan Rachel Wood: “Son horribles distorsiones de la realidad” (Reuters)

Marilyn Manson refutó el lunes por la noche las múltiples acusaciones de abuso sexual, físico y emocional impuestas contra él por la actriz y ex novia Evan Rachel Wood y otras mujeres. Horas antes de su descargo, su sello discográfico había anunciado que no trabajará más con el músico por las denuncias en su contra.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson”, escribió Wood en Instagram el lunes. “Comenzó a prepararme cuando era un adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. He terminado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar a las muchas industrias que le han permitido antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”, dijo la actriz de 33 años, que tuvo una relación con el músico cuando ella tenía 19 y él 38, en 2010.

Casi al mismo tiempo, otras cuatro mujeres se presentaron con historias similares contra el cantante. “Me ataba y me violaba”, alegó una mujer llamada Gabriella. “Lloré en el piso de la habitación del hotel y cuando lo miré, estaba sonriendo”.

Marilyn Manson y Evan Rachel Wood en 2007 (AFP)

“Hubo abuso, violencia sexual, violencia física y coacción. Todavía siento los efectos todos los días. Tengo terrores nocturnos, trastorno de estrés postraumático, ansiedad y sobre todo un TOC paralizante “, escribió otra acusadora, Ashley Morgan, para la revista Vanity Fair. “Me hizo sentir como si me cortara, me quemara, era ‘lo nuestro’”.

El cantante, de 52 años, abordó las acusaciones tanto de su ex pareja como de las otras mujeres: “Obviamente, mi arte y mi vida han sido durante mucho tiempo imanes de controversia, pero estas afirmaciones recientes sobre mí son horribles distorsiones de la realidad”, se defendió vía Instagram. “Mis relaciones íntimas siempre han sido totalmente consensuadas con parejas de ideas afines. Independientemente de cómo, y por qué, otros ahora eligen tergiversar el pasado, esa es la verdad”.

En 2009, cuando todavía eran pareja, Manson aseguró a la publicación Spin que tenía fantasías sobre “romperle el cráneo con un mazo”, declaraciones sobre las que un representante aseguró que había que enmarcarlas “obviamente” como parte de una entrevista de un estrella del rock promoviendo su nuevo disco y no como “un relato de hechos”.

“Los comentarios en Spin donde Manson tenía la fantasía de usar un mazo contra Evan y se cortaba 158 veces era obviamente una entrevista teatral de una estrella de rock que promocionaba un nuevo disco, y no un relato fáctico. El hecho de que Evan y Manson se comprometieran seis meses después de esta entrevista indicaría que nadie tomó esta historia literalmente”, dijo su representante en su momento.

Evan Rachel Wood reveló que la senadora estatal de California Susan Rubio había solicitado una investigación del FBI sobre las acusaciones contra Manson, y ella compartió el documento en Instagram

A raíz de las acusaciones recientes, la discográfica actual de Manson, Loma Vista Recordings, emitió un comunicado retirando al artista de la compañía. “A la luz de las inquietantes acusaciones de hoy de Evan Rachel Wood y otras mujeres que nombran a Marilyn Manson como su abusadora, Loma Vista dejará de promover su álbum actual, con efecto inmediato”, dijo el sello. “También hemos decidido no trabajar con Marilyn Manson en ningún proyecto futuro”.

Este martes Evan Rachel Wood reveló que la senadora estatal de California Susan Rubio solicitó una investigación del FBI sobre las acusaciones contra Manson. La actriz publicó una carta que Rubio envió al Fiscal General Interino de Estados Unidos y al director del FBI.

“Las presuntas víctimas han nombrado a Marilyn Manson, también conocida como Brian Hugh Warner, como perpetrador. Solicito que el Departamento de Justicia de Estados Unidos se reúna de inmediato con las presuntas víctimas e investigue estas acusaciones “, dijo Rubio.

“Como sobreviviente de violencia doméstica que ahora aboga por las víctimas en mi papel de legislador del estado de California, comparto un trauma común de control emocional, psicológico y físico a manos de un abusador”, continuó la legisladora, que manifestó que está “especialmente alarmada” porque algunos de los supuestos casos fueron en California.

Rose McGowan y Marilyn Manson (Shutterstock)

Rose McGowan, que estuvo comprometida con Manson durante dos años antes de que su relación terminara en 2001, también mostró su apoyo tanto a Wood como a las otras denunciantes.

“Se necesitan años para recuperarse del abuso y les envío fuerzas en su viaje hacia la recuperación”, escribió en un mensaje de solidaridad en Twitter. “Que se revele la verdad. Que comience la curación”.

