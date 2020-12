El rencor de Johnny Depp contra Amber Heard: buscó una revancha que no salió bien y quedó al descubierto

Johnny Depp, de 57 años, perdió un litigio con The Sun por difamación (Reuters)

Johnny Depp habría intentado evitar que su ex esposa Amber Heard protagonizara la película de acción “Aquaman” de 2018, pidiendo que la reemplazaran por otra actriz. Deep no logró su cometido y Heard terminó protagonizando la producción.

En una publicación que detalla varios episodios de la carrera de Depp y su conflicto con Heard, el sitio especializado The Hollywood Reporter sostiene que “Depp intentó interferir con la carrera de Heard” y le pidió a su hermana, la productora Christi Dembrowski, que lo ayudara a conseguir que la actriz fuese reemplazada en la película de DC.

“Quiero que la reemplacen en la película de WB”, supuestamente le escribió a Dembrowski, quien anteriormente tenía un trato con el estudio y era influyente allí”, señaló THR. Ese mensaje ha sido descubierto por la publicación entre el fallo de 132 páginas del juez Andrew Nicol en el caso que Depp inició con su demanda por difamación contra el editor de The Sun, y que perdió hace unas semanas.

Según el citado medio, el actor dijo durante el juicio oral que la película a la que hacía referencia en el mensaje era “Aquaman”, el fime que Heard protagoniza junto a Jason Momoa, e interpreta a Mera. Estas nuevas informaciones sobre el proceder de Deep llegan a los pocos días de iniciarse la petición popular para el despido de Heard de “Aquaman 2″, una recogida de firmas online.

A pesar de que un juez dictaminó que Depp había atacado a su ex esposa una docena de veces y que por tanto The Sun tenía todo el derecho de llamarle “maltratador de mujeres”, más de un millón de fans del actor firmaron la petición.

Amber Heard afirma que será parte de la segunda entrega de "Aquaman" (Reuters)

Heard abordó esas críticas y rumores de que no volvería a interpretar el papel el mes pasado con Entertainment Weekly, y señaló que “los rumores y las campañas pagadas en las redes sociales no dictan las decisiones de casting porque no tienen base en la realidad”.

A los pocos días de perder el jucio, Johnny Depp se desvinculó de la película “Animales Fantásticos 3” a pedido de Warner Bros. No obstante, el actor recibirá su sueldo íntegro, a pesar de que el intérprete solo filmó una escena desde que comenzó el rodaje en septiembre en Londres.

Al igual que muchas estrellas de primer nivel, Depp tenía un contrato con cláusula pay-or-play, que requiere que se le compense por completo, ruede el largometraje o no. Diversos medios señalaron que el actor recibirá 10 millones de dólares.

Deseo informarles que Warner Bros me ha pedido que renuncie a mi rol como Grindelwald en ‘Fantastic Beasts’, y que yo he respetado y aceptado esa petición”, anunció el actor en un comunicado en Instagram y Facebook.

“El juicio surrealista de la corte en Reino Unido no cambiará mi combate para decir la verdad y confirmo que pienso apelar”, declaró Depp. Se mostró además “conmovido” por los “muchos mensajes” de apoyo recibidos. “Mi determinación sigue fuerte y tengo la intención de probar que las acusaciones en mi contra son falsas”, agregó la estrella. “Mi vida y mi carrera no serán definidas por este momento con el tiempo”.

El miércoles el equipo legal de actor presentó una apelación en el caso por difamación contra The Sun. Tras conocer el fallo en su contra, Depp pidió entonces permiso para apelar, como exige el sistema judicial británico, pero el juez Andrew Nicol, que había dictaminado en su contra, lo rehusó. Ahora ha recurrido al Tribunal de Apelación, según documentos judiciales de acceso público. Se desconoce cuándo anunciará esta corte si permite o no un segundo juicio.

SEGUIR LEYENDO:

Johnny Depp fue forzado a renunciar a “Animales fantásticos 3”, pero cobrará una fortuna por la única escena que filmó

Johnny Depp intenta de nuevo apelar en caso de difamación contra The Sun

Johnny Depp perdió el juicio contra The Sun, que lo llamó “golpeador de esposas” tras su ruptura con Amber Heard