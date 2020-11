Marcas en el rostro y cuello: las fotos de las lesiones que Eleazar Gómez habría provocado a su novia

Eleazar Gómez enfrenta un escándalo (IG: eleazargomez333)

Tras la noticia de la supuesta agresión del actor Eleazar Gómez contra su novia, Stephanie Valenzuela, en Twitter surgieron imágenes que darían cuenta de los efectos del ataque en el cuerpo de la modelo peruana.

El periodista Carlos Jiménez compartió en su cuenta de Twitter un par de fotografías que mostraban el rostro de Valenzuela con moretones y marcas en pómulo, cuello y labios.

Las imágenes de las lesiones que habría provocado el actor a su novia

Según Jiménez, dichas lesiones ya fueron certificadas por un médico legista de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad (FGJCDMX).

Fue en la misma cuenta de Twitter donde hace unas horas se publicó una imagen de Gómez esposado y arrestado tras la denuncia de agresión.

El actor de Rebelde y Muchacha italiana viene a casarse, telenovelas de Televisa, se convirtió en tendencia este jueves cuando se supo de su detención en la colonia Nápoles de la Ciudad de México.

Fue en la madrugada del miércoles 4 de noviembre que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron a un inmueble en la calle Arkansas luego de un pedido de apoyo.

Y es que vecinos del lugar informaron que se escuchaban gritos de una mujer que estaba siendo agredida.

Al llegar al sitio los elementos de la policía se encontraron con Stephanie, quien les pidió ayuda.

Según Carlos Jiménez, la mujer dijo que Eleazar acababa de golpearla e intentó estrangularla.

Los policías esposaron al actor, le leyeron sus derechos y lo llevaron a la coordinación Territorial Benito Juárez 2.

En la carpeta de investigación se dio a conocer que el también modelo trató de ocultar su identidad durante su aprehensión para que el hecho no afectara su carrera artística. Ya en el área de galeras, tras habérsele preguntado su ocupación, Eleazar aseguró trabajar en una empresa que no especificó.

La Fiscalía analiza qué delitos le fincarán a Eleazar

En la síntesis de los hechos se relata que la pareja salió a cenar a un restaurante de la colonia Nápoles, tras lo cual regresaron a su domicilio donde continuaron bebiendo, pero la situación se salió de control y comenzaron a discutir hasta que Eleazar perdió los estribos.

Fue entonces cuando comenzaron a escucharse los gritos que alertaron a los vecinos y por los que fue requerida la intervención policiaca que derivó en el arresto del actor de Televisa.

Por ahora no hay más información sobre la situación legal del actor, de quien la Fiscalía está analizando el caso para determinar los delitos que se le fincarán.

No es la primera vez que Eleazar está vinculado de alguna manera a historias de agresión con sus parejas. En 2017 la modelo Vanessa López ofreció una entrevista en donde declaró que la relación de 10 meses con el cantante estuvo llena de “mucha violencia física, y agresiones verbales”.

Inclusive, la modelo sonorense mencionó que Eleazar trató de ahorcarla, sin embargo no dio más detalles respecto a esa ocasión.

“Hubo cosas muy feas. No lo hice público porque no quería que se hiciera escándalo. Una vez llegó la policía y teníamos miedo que se hiciera escándalo, pero son cosas que al parecer no le importan y cuando se enojaba, lo demostraba donde fuera”, confesó para el programa matutino Hoy.

