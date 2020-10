Yadhira Carrillo habló del incómodo momento que vivió con Edith González, cuando ella se apropió de un vestuario: “Y ahora qué me voy a poner”

Foto: Edith Gonzalez / IG - Cuartoscuro.

En 2007 Lidia Ávila, Ludwika Paleta, Yadhira Carrillo y Edith González protagonizaron la telenovela Palabra de mujer, pero aunque las actrices siempre mostraron gran química en pantalla, una de ellas reveló recientemente que durante la grabación de los promocionales ocurrió una pequeña confusión que la hizo sentirse incómoda.

Fue Yadhira Carrillo quien contó que, por un error, Edith González tomó su vestuario y esto le provocó algo de inquietud, ya que ella ya había hecho las pruebas correspondientes y le costó trabajo volver a encontrar un nuevo atuendo de último momento para hacer los promocionales de la producción que estrenó en octubre del 2007.

La actriz, que ahora está lejos de los escenarios porque prefirió enfocarse en sus negocios y en los problemas legales de su esposo Juan Collado, destacó que el desencuentro ocurrió en Broadway, Nueva York, donde trasladaron a las protagonistas de la historia para grabar la publicidad de la telenovela.

“Nos dijeron este es su vestuario... yo vi el mío y dije ‘que si le podíamos cambiar por este, me gusta más éste’ y ‘podemos ponerle una flor’... me gusta acompañar con un fistol o una flor, uso mucho los accesorios... siempre me gustó usar este tipo de cosas y me adaptaron perfecto el vestuario y al siguiente día que íbamos a grabar llego y ya no estaba mi vestuario”, declaró la actriz para el canal de YouTube, Tlnovelas.

Yadhira Carrillo habló del incómodo momento que vivió con Edith González

Pero la sorpresa para Yadhira llegó cuando le revelaron que quien tomó su vestuario fue su compañera de reparto y que falleció en 2019 a causa del cáncer que la aquejó durante varios años.

“Es que le gustó a Edith González y se lo puso, ya lo traía puesto Edith. Se pueden meter a nuestras fotos de Palabra de mujer y ahí van a poder ver a Edith con esto que les platico de la rosa”, añadió la intérprete.

Al notar esta situación, Yadhira entró en conflicto y diversos pensamientos pasaron por su mente ya que tuvo que modificar su look de último minuto: “'Y ahora qué me voy a poner, por qué no me avisaron' y en ese instante sí me sentí porque no me avisaron los de vestuario”.

Carrillo no habló de cómo resolvieron este desencuentro o si esto afectó la comunicación entre ambas actrices, pero sí dejó ver que siempre tuvo una relación muy cordial con su compañera.

Señaló que en el mundo del entretenimiento ha tenido que enfrentar varios obstáculos y desencuentros, que son precisamente los que forjan el carácter dentro del medio.

“Vives de todo, vives cosas tan intensas, de repente mucho cansancio, de repente mucha alegría, a veces llegas enfermo y no importa, tienes que seguir porque estás al aire. Es una carrera demandante, en donde no siempre tienes que tener tiempo para ti”, precisó la actriz.

En esta misma charla Yadhira Carrillo contó la ocasión en la tuvo que besar de manera grotesca a Fernando Colunga, episodio que formó parte de la grabación de la telenovela La Usurpadora.

En aquella producción, estrenada en Televisa en 1998, Carrillo tuvo una participación especial con el personaje de “Raquel”, que deseaba a toda costa tener al personaje de Colunga, quien compartió créditos estelares con Gabriela Spanic.

“Estábamos en una escena en donde el director me dice: ‘Tu personaje debe ser fuerte, es una mujer loca, no es mesurada, es una mujer corriente, es una mujer de sentimientos malos y esta mujer quiere con el personaje de Colunga, entonces necesito que te le abalances y beses a Fernando Colunga, a su personaje’. Y él escuchó cuando el director dijo: ‘te le abalanzas dramáticamente y lo besas’”, relató.

Yadhira siguió las instrucciones del director y en cuanto dijeron “acción”, se lanzó directamente hacia Colunga para darle “un beso grotesco, brusco y desagradable”.

Resaltó que este evento le dio mucha pena y jamás podrá olvidarlo.

