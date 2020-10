Guillermo del Toro felicitó a los organizadores del FICM por sostener el festival a pesar de la pandemia

Guillermo del Toro habla del Festival Internacional de Cine de Morelia (Video: Twitter@FICM)

Guillermo Del Toro está orgulloso de que el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) se haya mantenido en pie a pesar de la epidemia de coronavirus (COVID-19) que hay en el país. Este se realizará tanto de manera virtual, como presencial (con las medidas de seguridad debidas) del 28 de octubre hasta el 1 de noviembre.

La cuenta de Twitter del festival publicó un video en donde el director alabó el trabajo hecho por los directivos de este. Y además, explicó que se trata de un acto de valor ante las dificultades que la industria del cine mexicano ha visto en 2020.

“Yo creo que este año se requería un acto de fe tan grande, y un acto de huevos tan grande que tuvieron de sostener el festival a pesar de la pandemia, a pesar de la desaparición de los apoyos”, comenzó el cineasta en un video de menos de un minuto.

El director además sostuvo que este festival es importante a nivel internacional, por lo que felicitó a su directora.

“El equipo entero del festival decidió sostener ese escaparate que es importantísimo para México, y para el cine mundial, con voluntad, con lucha y con absoluta coherencia. Especialmente le mando un saludo a Daniela Michel que es el pilar de pilares en este evento que ya no es solo importante a nivel nacional, sino uno de los eventos más importantes culturalmente para el cine a nivel internacional”, expresó el tapatío.

Del Toro felicitó los directivos del festival (Foto: EFE/EPA/NINA PROMMER)

Una muestra híbrida

Para su edición número 18, el FICM será de cinco días en lugar de lo acostumbrado (10 días) y combinará funciones presenciales y digitales. Además, México será el invitado de honor, con el propósito de impulsar a las nuevas generaciones de cineastas mexicanos.

“Nos estamos abocando únicamente a lo mexicano, va a ser un festival 100% nacional y toda la parte internacional va a pasar a un segundo término. Tendremos alguno que otro estreno internacional, pero no tenemos ningún invitado internacional”, reveló la directora del festival, Daniela Michel, en una entrevista reciente por videollamada con The Associated Press.

La cinta con la que decidieron abrir el festival será “Amores Perros”, de Alejandro González Iñárritu. Esta, además de llegar a su aniversario número 20, también será presentada en una versión remasterizada.

Mientras que el largometraje de ficción “Amalgama” de Carlos Cuarón, así como los documentales “Yermo” de Everardo González y “Ciudad” de Maya Goded, Julio Hernández Cordón, Nuria Ibáñez y Carlos F. Rossini, son algunos de los 91 filmes en competencia para la presente edición.

Del Toro llamó el hacer el festival un acto de fe (Foto: Twitter@NetflixFilm)

La pandemia no disminuyó el número de participantes. El calendario se ajustó, explicó Michel, reduciéndolo a una sola función por filme y en una sola sede: Cinépolis Centro. También habrá funciones al aire libre en la Plaza Benito Juárez de Morelia.

Los seguidores virtuales tendrán acceso gratuito a múltiples películas a través de las plataformas de streaming Cinépolis Klic y FilminLatino. El Canal 22 de televisión transmitirá algunos de los de los filmes del festival.

Una modalidad que se adaptó a su tiempo

Cuando comenzó el confinamiento en México, el festival lanzó una iniciativa en línea llamada FICM Presenta. Esta sirvió para ofrecer al público ver de manera gratuita cintas mexicanas galardonadas en sus ediciones anteriores, incluyendo largometrajes de ficción, documentales y cortometrajes mexicanos.

De acuerdo con Michel se contabilizaron 3.8 millones de espectadores, por lo que la directora espera que la asistencia virtual al festival sea igual de importante.

Alejandro González Iñárritu regresará a Morelia para presentar la versión restaurada de “Amores Perros” del festival (Foto: AP/Berenice Bautista)

Este año, los filmes mexicanos de ficción y documentales podrán verse en una plataforma especial con 1.000 cupos y estarán disponibles únicamente en México, con la idea de que puedan eventualmente exhibirse en cines comerciales. Muchos otros materiales se podrán ver gratuitamente sin cupo limitado dentro y fuera de México.

Otra de las buenas noticias fue que el FICM recibió 700 cortometrajes, el mayor número de trabajos que han recibido. De estos, solamente 60 fueron seleccionados.

“Me impresionó. Pensaba ‘no se va a inscribir nadie’... pero para mi sorpresa hubo más personas inscritas y nos llegaron realmente materiales buenísimos”, recordó Michel.

La iniciativa Impulso Morelia, que ayuda a completar trabajos cinematográficos en diversas fases de edición y postproducción para darles una mayor visibilidad internacional, recibió un máximo histórico de 90 trabajos para consideración.

Además, entre las recientes candidatas al premio Ariel del cine mexicano, el Festival de Morelia brilló como un importante propulsor con “Ya no estoy aquí” y “Esto no es Berlín”, ambas entre las más nominadas. La primera recibió el premio al mejor largometraje mexicano en Morelia 2019; la segunda, el apoyo de Impulso Morelia.

