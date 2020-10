“Siempre abro las cosas con miedo”: José Eduardo Derbez habló de sus desafortunadas compras por internet

El actor ha adquirido varios objetos sin imaginar el resultado final

El actor José Eduardo Derbez se ha convertido en uno de los personajes consentidos en la farándula mexicana, principalmente por su manera muy particular de compartir los momentos más emblemáticos de su vida. En esta ocasión confesó las desafortunadas compras que ha realizado por internet durante la cuarentena por coronavirus.

El influencer contó su experiencia en su canal de YouTube, donde reveló que ha comprado cosas muy extrañas en este periodo, lo que le ha resultado muy cómico y hasta en varios disgustos porque muchas de las cosas que ha adquirido no han sido lo que buscaba.

José Eduardo destacó que su primeras elecciones por internet las hizo bajo la influencia de Mauricio Mancera. Así se decidió por una cortadora de vidrio, una mesa para jugar cartas y un lego, pero su emoción lo llevó a no corroborar los detalles de adquisición.

“Me aparece que había comprado tres cortadoras de vidrio y resulta que había comprado cuatro mesas para 10 personas. Empecé a sudar frío, me puse muy mal. No supe qué hacer, me trabé y no sé qué procede después de esto... total que pasaron dos meses y nunca llegó la mesa, me estafaron vilmente, aunque me regresaron mi dinero y así inició este show de comprar por internet”, comentó el joven de 28 años.

Las compras desafortunadas que José Eduardo Derbez ha hecho por internet

Estos primeros objetos sólo fueron el comienzo de las malas decisiones de José Eduardo, quien también ha comprado decenas de paquetes de cartas, un libro sobre una pistola, algunos funkos de sí mismo, una pelota que da toques eléctricos, una red para jugar tenis en la mesa y hasta un cryptex, un objeto que vio en la película El Código Da Vinci y que sirve para encriptar mensajes.

“Soy muy malo leyendo las especificaciones, luego me da que si me echo mis tequilas empiezo a comprar y supongo que eso le pasa a mucha gente, que se echa sus tragos y compras y compras mal”, explicó en su último video.

Otra desafortunada compra de José Eduardo fue cuando él quería una pistola de balines, pero finalmente le llegó un manual para utilizar un arma.

“Yo emocionadísimo y el portero me entrega un sobre amarillo, lo abro y resulta que lo que compré fue un libro de cómo utilizar una pistola. Lo guardo con mucho amor porque para ser un libro de 45 páginas es muy caro y lo leo para dormir”, dijo sobre su adquisición.

“Y continuamos regándola con las compras”, dijo sobre la ocasión en la que compró 60 paquetes de tarjetas para jugar aunque sólo quería seis. En aquel momento también se hizo de otros “mucho más baratos” sin saber bien porque era el precio.

“No eran seis, eran 60, porque la regué y le puse en un cero y dijo no hay problema... días después llegaron las más baratas y eran cartas miniatura... y por eso eran más baratas”, aclaró.

José Eduardo también se aventuró a comprar una anfora, un artefacto compacto para almacenar alcohol, pero tampoco le agradeció porque le llegó una de casi un litro.

“Obviamente después de todo lo que me ha pasado cada que me llega algo ya lo abro con miedo, siempre abro las cosas con miedo. Ya no sé qué esperarme, no sé que me va a llegar, no sé qué va a salir de ahí”, precisó casi al final de su nuevo video de confesiones.

Tras todo lo que ha pasado al realizar comprar por internet, el actor prefirió emitir algunas recomendaciones a sus más de 1.11 millones de suscriptores en YouTube.

“Mi consejo es lean muy bien lo que compran y no compren si han tomado”, sugirió.

