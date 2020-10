Anne Heche se siente agradecida con Ellen DeGeneres a pesar de su polémica ruptura

Anne Heche habló de las consecuencias que sufrió por revelar su relación con Ellen DeGeneres (Foto: Shutterstock)

Anne Heche acaba de terminar cuatro semanas dentro de la competencia de “Dancing With The Stars” (DWTS). Durante su última aparición, la actriz realizó su último baile, un Paso Doble, durante el cual reveló un atuendo de arco iris, el cual reflejó su camino personal.

Antes de mostrar la presentación en vivo, el show acostumbra a entrevistar a sus bailarines. Esto no fue la excepción con Heche, quien aprovechó para hablar acerca de su relación con Ellen DeGeneres, con quien estuvo de 1997 al 2000.

“Estuve en una relación con Ellen DeGeneres durante tres años y medio. El estigma asociado a esa relación era tan malo que me despidieron de mi contrato multimillonario de películas y no trabajé en una película de estudio durante diez años”, reveló Heche.

Dentro de esta entrevista, la actriz recordó las consecuencias que sufrió cuando decidió revelar al mundo su amorío con la comediante. Pero, a pesar de todo lo malo, Heche aseguró que se siente orgullosa del cambio que esto representó en el mundo.

Anne Heche narró que la corrieron del estreno de su propia película (Foto: Twitter@MichaelFairman)

“En 1997 conocí a Ellen DeGeneres en la fiesta de Vanity Fair y esa fue la noche que cambió mi vida para siempre. En el estreno de mi película para ‘Volcano’, les había dicho que llevaría a Ellen como mi cita y me dijeron que si lo hacía, perdería mi contrato con Fox”, aseveró.

De acuerdo con Heche, la comediante no quería arriesgar la carrera de su novia, por lo que le insistió que hiciera lo que le decían los ejecutivos de Fox. No obstante, Heche se rehusó a que ellos le dijeran qué hacer.

“Haz lo que te digan y yo dije: ‘No, gracias’. Llevé a Ellen al estreno y me sacaron incluso antes de que terminara la película y me dijeron que no podía ir a mi propia fiesta posterior por miedo a que me sacaran fotos con una mujer”, explicó.

En una reciente entrevista con la revista People, la actriz declaró que ese momento de su vida ahora lo ve con mucha satisfacción, pues la historia comenzó a cambiar para las minorías en Estados Unidos.

Pasaron 10 años para que la actriz pudiera participar en una película de estudio (Foto: Alex Berliner/BEI/Shutterstock)

“Es una de las cosas de las que más me enorgullece y que llevo puesto como insignia de honor. Ese momento en que me sucedió hace años nunca sucedería hoy. No lo sabía entonces, pero ahora sé que moví la aguja hacia adelante”, explicó la mujer de 51 años.

La actriz le confesó a la publicación que ha pensado acerca de ese momento muchas veces durante su vida, y sobretodo se ha llegado a cuestionar acerca de si seguiría el consejo de su entonces novia, y haría las cosas de otra forma. “Diablos, sí. Y ese es el cruce en el camino que siempre tomamos”, expresó.

Por lo pronto Heche también explicó que no ella y la comediante durante no se han mantenido en contacto en mucho tiempo: “No he hablado con Ellen en años”, aseguró.

A pesar de que han pasado más de dos décadas de toda esta situación, revelar todo su camino no fue algo fácil. Sin embargo, se sintió agradecida con DWTS por haberle dado una oportunidad de hablar acerca de su camino y su historia.

Heche se siente agradecida por haber podido compartir su historia (Foto: Bei/Shutterstock)

“Me tomó 20 años procesar mi historia y contarla, ‘Dancing With The Stars’ me dio la oportunidad. [...] Aunque no es fácil contar la verdad, fue maravilloso tener ese momento”, dijo.

