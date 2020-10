¿Récord de premios Oscar póstumos? Esa parece ser la tendencia para el próximo año

El actor Brian Dennehy (con Sylvester Stallone, en Rambo) está entre los creadores del cine muertos en 2020.

En todas las ceremonias de entrega de los Oscar hay un momento en el que la levedad y el entusiasmo de la alfombra roja se atenúan y dejan lugar a la despedida y la memoria: el segmento en el que se recuerda a los artistas que murieron el año anterior. Según se puede estimar ya, el 2020 del COVID-19 dejará una marca bastante más ominosa que otros periodos en lo que respecta a pérdidas. “Al mirar hacia delante en el paisaje de los premios observamos una mayor cantidad de artistas fallecidos que están nominados al Oscar en varias categorías”, presentó Variety un artículo sobre la probabilidad de un récord de reconocimientos a creadores muertos el próximo 25 de abril.

Hasta el momento, unos siete artistas muertos durante 2020 estaban nominados en diversas categorías. "El récord actual de la mayor cantidad de nominaciones póstumas en un año sucedió en 1991, cuando Howard Ashman obtuvo tres créditos por canciones de La bella y la bestia, de Disney, mientras que otra más recayó sobre Carol Sobieski por el guión adaptado de Tomates verdes fritos”.

El caso más notable, destacó la publicación de entretenimiento, es de Chadwick Boseman, quien sucumbió a un cáncer de colon el 28 de agosto: competirá por la atención en el rubro de actor por Ma Rainey’s Black Bottom, de George C. Wolfe. “Los rumores indican que Boseman estuvo exquisito en su última actuación en cine”, escribió Clayton Davis. Aunque Netflix todavía tiene que confirmar si su papel será principal o secundario, “una fuente cercana a la organización de los premios dijo que actor secundario es el rubro más probable”. La memoria de Boseman también tendrá otra oportunidad por su papel como Stormin' Norman en Da 5 Bloods, de Spike Lee, película por la cual su colega Delroy Lindo competirá en la categoría de mejor actor principal.

Chadwick Boseman, muerto el 28 de agosto, en "Ma Rainey’s Black Bottom", de George C. Wolfe. (NETFLIX)

“Netflix tiene tres contendientes póstumos este año”, siguió el artículo de Davis. Además de Boseman está el guionista de Mank, Jack Fincher, padre del director David Fincher. El guión fue escrito en los 90s y Fincher murió en 2003; la película, protagonizada por Gary Oldman y Amanda Seyfried, cuenta la historia de Herman Mankiewicz, el autor de El ciudadano. “Es el tipo de película que le encanta a la academia, ya que se ocupa del viejo Hollywood. Con la nostalgia añadida de la cinematografía en blanco y negro de Erik Messerschmidt, Mank ya genera mucha expectativa temprana sobre los premios”.

Si resultara nominado al premio al mejor guión original, “Jack Fincher sería el primer candidato póstumo en la categoría desde que Robert Alan Aurthur por All That Jazz en 1979”, recordó Variety. "Si ganara, sería el segundo guionista que gane de manera póstuma luego de Sidney Howard, que en 1939 obtuvo el Oscar por Lo que el viento se llevó”.

Otra posibilidad alcanza a Audrey Wells, la guionista que murió en 2018 un día antes de que su obra The Hate U Give llegara a las salas de cine: pocos días atrás Netflix anunció su más reciente película animada, Over the Moon, que cuenta con guión de Wells.

Gary Oldman en "Mank", que cuenta la historia de Joseph Mankiewicz y "El ciudadano". (Netflix)

El actor Brian Dennehy murió en abril, a los 81 años, luego de una carrera de cuatro décadas. “Tras su muerte, FilmRise estrenó Driveways, de Andrew Ahn”, continuó Variety. Si bien la película logró competir en los premios Independent Spirit de 2019, no ingresó en la lista de 344 largometrajes presentados para los Oscar entonces.

Pixar podría presentar —no se sabe todavía— a Soul, que incluye una canción de Curtis Mayfield, fallecido en 1999, interpretada por Jon Batiste; otra obra de animación, Onward, perdió a uno de sus realizadores, Robb Gibbs.

También Charles Gregory Ross, peinador clave de la industria, quien murió en abril, podría ser nominado por su trabajo en The United States vs. Billie Holiday, en la que actuaron Andra Day y Trevante Rhodes; sería el primer afroamericano a ser nominado en la categoría de maquillaje y peinado. Gregory trabajó además en All Day and a Night, de Netflix, a principios de este año, como estilista de pelucas, y dirigió el departamento de peluquería en Zola, de A24, que se estrenó en Sundance", cerró Variety.

