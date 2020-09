Tom Hanks reveló que pagó con su propio dinero una de las escenas más icónicas de “Forrest Gump”

El actor estadounidense, Tom Hanks, financió una de las escenas más icónicas de "Forrest Gump" (EFE)

Tom Hanks reveló que sacó de su propio bolsillo para hacer realidad “Forrest Gump”. En una entrevista con el presentador Graham Bensinger, el ganador del Oscar habló sobre los desafíos que enfrentó mientras filmaba la taquillera producción de 1994 y que lo consolidó como uno de los actores más importantes de Hollywood.

Hanks dio a conocer que en el rodaje tuvo que pagar él mismo dos escenas de la película después de que el estudio se negase a aumentar el presupuesto para incluir nuevas localizaciones para la historia. Una de ellas, curiosamente, fue una de las más icónicas del filme: la carrera de Forrest por todo Estados Unidos.

El actor- que contrajo corovirus en marzo y ya está recuperado- recordó una escena de la película, que Paramount había dicho que era demasiado cara de filmar, y cuando el director Robert Zemeckis no pudo convencerlos de lo contrario, Hanks se ofreció a ayudar con su propio dinero para que se pueda realizar.

Cómo fueron las negociaciones entre él y Zemeckis con el estudio. De acuerdo al propio actor, acordaron dividir los costos financieros entre ellos y luego le exigieron a Paramount un mayor porcentaje de las ganancias del filme tras el estreno.

La icónica escena de Forrest Gump

“Zemeckis me dijo: ‘Esta carrera va a costar X dólares’. No era barata. Y respondí: ‘Buenos’. Me dijo: ‘Hagamos algo. Tú y yo vamos a dividirnos la cantidad, y vamos a devolvérsela a Paramount’”, cometó el actor. “De esta forma, les dimos el dinero y podíamos filmar lo que queríamos. Pero a cambio, le exigimos al estudio que tenían que compartir los beneficios del filme en taquilla en un porcentaje más alto de lo que estipulado en un principio. ‘Fabuloso, genial, hecho’, nos respondieron desde el estudio. Así que fue un trato que fue genial para nosotros también”, añadió.

Y la jugada fue perfecta. Hanks terminó ganando un estimado de USD 65 millones cuando la película se convirtió en un éxito, según The Hollywood Reporter.

Una situación similar ocurrió con otra escena. "Dijeron, ‘Por el clima no podemos obtener la cobertura del seguro’. Y Bob y yo dijimos, 'Cubriremos el seguro. Y lo hicimos”, dijo el intérprete que se llevó su segundo premio de la Academia por su papel en dicha producción en 1994.

Tom Hanks en "Forrest Gump"

El filme recibió alabanzas de la crítica especializada y fue un gran éxito de público, pues se convirtió en la segunda película más taquillera del año en Norteamérica, sólo detrás de “El Rey León”, y recaudó en todo el mundo 677 millones de dólares. También fue galardonada con varios premios Oscar: mejor película, mejor director (Robert Zemeckis), mejor guión adaptado, mejores efectos especiales y mejor montaje.

En la entrevista, Hanks de 64 años también contó un hecho muy personal. Por primera vez habló sobre cómo su padre fue testigo del asesinato de su propio padre. " Cuando era muy joven presenció el asesinato de su padre en una pelea. Tenía 8, 9 o 10 años y un jornalero mató a su padre en el granero de la granja en la que estaban creciendo en Willows (California), dijo Hanks. "Tuvo que ir a testificar cuando era niño tres veces ", añadió. “El hombre fue absuelto porque el hecho se cometió durante una pelea. Pero su padre fue asesinado y él fue testigo de eso”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El organizador del reencuentro virtual de Jennifer Aniston y Brad Pitt contó cómo se gestó y la reacción de cada uno al enterarse