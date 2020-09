El escandaloso viaje de Luisito Comunica por África: sin sana distancia y con el recuerdo de la controvertida foto con su novia

(Foto: Instagram @luisitocomunica)

Lusito Comunica otra vez está en el centro de la polémica por una fotografía al lado de su novia Ary Tenorio. El youtuber recreó la controversial imagen por la que fue acusado de “misógino” y “machista” pero ahora es él el centro de atención y quien recibe la frase: “Tus nalguitas serán mías”, lo que le desató una nueva ola de comentarios en su contra.

El influencer y su pareja se encuentran en un viaje por Tanzania, África, donde han realizado varios recorridos y convivido con varias personas, a pesar de las restricciones por el COVID-19 que existen alrededor del mundo.

Pero fue en medio de este paseo, cuando revivió la polémica con la nueva fotografía y se convirtió en tendencia desde la noche del pasado miércoles, sin que hasta ahora explique donde la capturó o más detalles al respecto.

En la instantánea, Luisito Comunica aparece de espaldas con un short de mezclilla; mientras que su novia presumió una enorme sonrisa y carga la botella de mezcal con el mensaje: “Tus nalguitas serán mías”.

El influencer acompañó esta captura con el mensaje: “Avisado estoy”, para hacer referencia a que forma parte de las pertenencias de su novia.

En cuestión de horas, esta nueva publicación se volvió tendencia y dividió las opiniones. Por una parte estuvieron los que piden no favorecer la violencia contra ningún género o quienes defienden aceptar el humor detrás de esta imagen.

En instagram ha recibido 2,815,205 Me gusta y cientos de comentarios que evidencian el revuelo de los internautas por el comportamiento de Luisito Comunica.

En Twitter la historia es muy similar. El youtuber ha sido mencionado 38,4 mil veces para pronunciarse por la nueva publicación.

“Qué tristeza que las violaciones a los hombres les den risa o les causen orgullo. No, obvio no apoyamos tampoco esta imagen y de igual manera está mal... sólo das a entender que tu primera disculpa fue otro mal chiste”, comentó una de sus seguidoras en Instagram, donde principalmente predominaron los comentarios a favor de este tipo de conductas.

En Twitter, en cambió, las opiniones evidenciaron el sentido “machista”, “misógino” y “la apología de la violación a hombres” detrás de este contenido viral.

“¿Sabrá que ahora hace apología a la violación a hombres? Pues en caso de que lo sepa: NO ES MENOS GRAVE, a los hombres también los violan, y muchos ni denuncian por vergüenza”, “Yo sí creía que Luisito Comunica había agarrado la onda y que su disculpa era sincera, que sólo era un error de contexto, pero en realidad no le importa”, fueron sólo algunos de los comentarios que abundan en la red social.

“Me enoja que les dé risa y apoyen que Luisito Comunica haga apología a la violación, porque yo fui abusada en estado de ebriedad. Así que sí, sí me lo voy a tomar personal y me voy a ofender por el nombre de un mezcal”, precisó una internauta más.

Esta fue sólo una de las polémicas que Luisito Comunica desató en su paseo por Tanzania, África, ya que en cada uno de sus paseos ha ignorado las medidas de seguridad básicas para evitar el riesgo de un contagio por coronavirus, como el uso de mascarillas, el distanciamiento social o compartir una pipa con varias personas.

Estos aspectos fueron notados por sus seguidores, quienes se inconformaron por la forma en que se conduce el youtuber por el continente africano.

“¿Ahí no hay coronavirus o cómo?”, “Qué bueno que allá no existe la COVID-19” o “¿Luisito por qué no te proteges?”, son algunos comentarios hacia el comportamiento del influencer.

Fue a finales de agosto cuando Luisito Comunica compartió la fotografía original. En la imagen, Ary Tenorio apareció de espalda, con un short vaquero que resaltó sus curvas; mientras que él posó con una botella con el mensaje que provocó una ola de comentarios negativos.

La imagen fue capturada durante un viaje del influencer y su novia, la modelo Arianny Tenorio, por San Miguel de Allende, donde le ofrecieron un famoso mezcal que se elabora de forma artesanal en Dolores Hidalgo, llamado: “Tus nalguitas serán mías”.

Tras desatarse la controversia, Luisito Comunica ofreció un mensaje a través de Twitter: “Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe parar”.

“Como yo, muchos hemos sido parte de una cultura que normaliza ‘bromas’ que jamás debieron ser graciosas, ni hoy ni nunca. Leo la retroalimentación en redes y me da gusto que las personas levanten la voz. Gracias por recalcármelo; seré mucho más consciente de lo que publico”, sentenció.

