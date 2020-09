Con precaución pero sin perder el estilo: así serán las entregas de los Emmys

Los recipientes de los premios no tendrán que distanciarse de sus premios (Foto: Archivo)

Manejar una entrega de premios mientras el mundo está en medio de una epidemia es todo un desafío. La pregunta de cómo repartir los premios de una mano a otra durante una ceremonia que tuvo que hacerse de manera virtual, persiguió a los organizadores de los Emmys 2020.

Sin embargo, este viernes el mundo del espectáculo obtuvo una respuesta gracias al sitio en línea, Entertainment Weekly (EW). El sitio anunció que los productores revelaron las imágenes de un esmoquin combinado con un traje para materiales peligrosos.

De acuerdo con EW, estas invenciones fueron diseñadas por la vestuarista Katja Cahill y el productor ejecutivo del show, Guy Carrington. Ambos trabajaron junto con un fabricante de trajes para materiales peligrosos para poder crear un traje confiable para el show.

“[Los trajes servirán] para garantizar la salud y la seguridad de todos nuestros ganadores y del presentador siguiendo todos los protocolos de salud y seguridad, con un toque diferente”, explicaron los productores a través de un comunicado. También agregaron que el nuevo traje ayudará a mantener la situación “segura y con clase”.

Trajes de protección Emmys (Foto: Twitter/ETCanada)

La más reciente entrega de estos premios será conducida por Jimmy Kimmel desde Los Ángeles, pero los nominados, presentadores y ganadores estarán en vivo desde otras partes de EEUU, e incluso del mundo.

Los productores ejecutivos Reginald Hudlin e Ian Stewart explicaron en conferencia de prensa el pasado miércoles que elaborados kits de videos caseros fueron enviados. Al menos 130 nominados en 20 ciudades y en 10 países, desde Los Ángeles y Nueva York hasta Toronto y Berlín, recibieron estos paquetes.

“Si hay 130 transmisiones en vivo, son como 130 partidos deportivos al mismo tiempo. Tienes tantas cosas en camino. Hay que entender ese hecho. Cada uno de ellos proviene de hogares, hoteles y patios traseros”, explicó Stewart.

Por la misma razón de que no todos tendrán a su disposición la misma capacidad de internet, Stewart adelantó que habrá fallas en la transmisión. Pero en un momento tan crítico como el que se está viviendo, lo mejor es tratar de disfrutar lo más que se pueda.

Jimmy Kimmel conducirá el evento (Foto: Archivo)

“No va a funcionar correctamente todo el tiempo. Simplemente no lo hará. Lo estamos haciendo porque ha sido un momento extraordinario. La televisión ha sido nuestra amiga, nos ha unido. Ha sido el enfriador de agua cuando no puedes ir al enfriador de agua. Vamos a celebrarlo”, agregó Stewart.

Las mentes de los productores decidieron apostar por nuevas formas de hacer televisión, y reinventarse tanto como sea posible. Es por eso que las presentaciones de los premios también variarán de categoría en categoría.

“¿Por qué los premios se presentan siempre de la misma manera? Entonces dijimos, no lo hagamos. De una categoría a otra, va a cambiar a lo largo de la transmisión. Es posible que algunos de ellos no funcionen, pero dijimos, vamos a experimentar y tener a la audiencia un poco más al borde de sus asientos”, expresó Hudlin.

Los productores experimentarán con la transmisión (Foto: EFE)

Los principales premios tampoco tendrán audiencia ni alfombra roja ni conciertos en vivo, y con una temporada de películas del verano boreal perdida después de seis meses de cuarentena.

Como gran antesala E! Entertainment realizará una gran cobertura exclusiva en vivo a través de su pantalla y multiplataformas digitales para que la audiencia de Latinoamérica no se pierda ningún detalle, con el programa exclusivo “E! Front Row Emmys” a partir de las 15:30 horas en México. Una transmisión de discusión y análisis que contará con las participaciones de reconocidos expertos latinoamericanos.

