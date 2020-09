“¿No quieres ser hostess?”: La influencer Dhasia Wezka denunció acoso callejero

Dhasia Wezka fue víctima de acoso callejero cuando salió a pasear a su perro (Video: Instagram)

La violencia, las agresiones y el acoso hacia las mujeres es un grave problema social que lamentablemente persiste en muchos países del mundo, y México no es la excepción. Se trata de una realidad de todos los días en las que las cifras revelan que ni en el periodo de aislamiento por la pandemia han cesado de ocurrir casos, esto aunado a los que no se tiene registro.

Ante esta situación que cualquier mujer puede sufrir, en esta ocasión fue la youtuber mexicana Dhasia Wezka quien vivió una situación extrema y de las más terribles de su vida al ser perseguida por un sujeto en las calles de la Ciudad de México.

Así lo reveló la influencer de 26 años a través de unas historias en su cuenta de Instagram donde casi 5 millones de personas se mantienen al tanto de sus publicaciones, donde suele abordar temas como la moda, tips de belleza y estilo de vida fashionista.

La joven de 26 años fue ayudada por otra chica que pasaba por ahí casualmente (Foto: Instagram@ dhasiawezka)

La vlogger detalló cómo fue acosada por un hombre cuando salió a pasear a su perro, esto pese a que la chica estaba rodeada de bastantes personas y el hecho se dio a plena luz del día.

“Salí a pasear a Mailo y de repente un vato, me di cuenta que me empezó a seguir, se veía completamente normal” , dijo la joven, quien aseguró que su agresor le hizo un ofrecimiento de “mucho dinero”, al que con mucho temor se negó.

“Me crucé y se cruza conmigo y me dice ‘dame tu teléfono, ¿no quieres ser hostess?’ y le dije ‘no gracias’” , agregó la chica, quien admitió que por su mente pasó el peor escenario.

“Me bloqueé porque me espanté a pesar de que había un putero de gente. Lo que me pasó por la cabeza es que ahorita va a pasar una camioneta y yo ya desaparecí” , narró la joven visiblemente alterada en una transmisión en vivo.

Dhasia Wezka comenzó a compartir sus videos en 2013 (Foto: Instagram@ dhasiawezka)

Para su fortuna, otra chica que pasaba por ahí se percató de la peligrosa situación y se acercó a Dhasia para auxiliarla:

“Afortunadamente una chava que se llama Ana se presentó conmigo, se dio cuenta de la situación que estaba pasando, se dio cuenta de que el chavo me estaba abordando. Yo me hice pendeja para no subirme a mi departamento y me seguí, me escondí atrás de una camioneta y la chava me alcanzó y me preguntó si estaba bien”, agregó la influencer.

Tras el terrible susto que la mantuvo muy nerviosa durante un rato, la youtuber afirmó encontrarse bien, aunque recomendó a sus seguidoras a cuidarse mucho y no exponerse a los ataques y el peligro, además de extremar precauciones cuando salgan a la calle:

“Había un chingo de gente, ni siquiera pude gritar, está bien de la verga esta situación. Afortunadamente estoy bien y no pasó nada, pero se siente muy feo, qué huevos de cabrón. Debería ser legal para las mujeres traer un teaser. Cuídense mucho chavas, no se bloqueen, si necesitan gritar, griten”, finalizó.

Dhasia Wezka es una apasionada del mundo de la moda (Foto: Instagram@ dhasiawezka)

En el clip que se ha comenzado a viralizar, se puede apreciar cómo las manos le tiemblan del terror provocado por el episodio de acoso del que acababa de ser víctima.

Dhasia Wezka apareció en YouTube en el año 2013 y desde entonces no ha parado de crecer en dicha plataforma, actualmente cuenta con más de 2.13 millones de suscriptores, con quienes comparte sus secretos, su estilo de vida, sus propuestas de indumentaria y accesorios, además de secretos de belleza.

Tan solo en los primeros siete meses de 2020, en México más de 3 mil casos fueron clasificados como acoso, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública.

