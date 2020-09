Chris Pérez, viudo de Selena, acusó a la familia Quintanilla de querer borrar su rastro en la serie que prepara con Netflix

Viudo de Selena afirma que quieren borrarlo de la historia de la cantante (Video: Al rojo vivo)

El músico Chris Pérez, quien se casó con Selena Quintanila en 1992, publicó un revelador mensaje presuntamente dirigido a la familia de la fallecida cantante, ya que asegura que quieren hacerlo “inexistente” en la memoria del público en los proyectos que se preparan para recordar a la estrella de la música latina.

Como es sabido, el romance entre Selena y Chris dio inicio cuando él era guitarrista de la banda Selena y Los Dinos, pero su relación no era vista con buenos ojos por parte de la familia de “la reina del Tex-Mex”, razón por la cual la pareja de novios decidieron escaparse juntos y luego casarse.

Al paso del tiempo, los familiares de Selena, en especial Abraham Quintanilla, su padre, aceptaron su relación de matrimonio, el cual fue interrumpido tres años después por el asesinato de la diva que conmocionó al mundo entero.

Selena Quintanilla con su marido, Chris Pérez (Foto: Archivo)

Suzzete Quintanilla, la hermana de la cantante y quien tocaba la batería en sus shows iniciales, es quien figura como productora ejecutiva de Selena: The Series, proyecto ficcionado que prepara Netflix y que contará la perspectiva de la familia en torno a la intérprete de emblemáicas canciones también de cumbia como Bidi bidi bom bom y El chico del apartamento 512.

Esta serie, anunciada desde el pasado mes de abril, narrará la vida de Selena desde su infancia, su ascenso a la fama y su trágico deceso, pero Chris Pérez desconoce cómo será retratada su persona e incluso no sabe si es que figurará en el proyecto.

Cuando se anunció la mencionada serie, el viudo de Selena señaló que Jesse Possey, el actor seleccionado para interpretarlo, no había entrado en contacto con él y también declaró que no había visto ni el guion de la historia, por lo que no tenía ni idea de lo que se estaba tramando.

Tres años después de contraer matrimonio con Chris Pérez, la cantante perdió la vida a manos de Yolanda Saldívar (Foto: Archivo)

Tras el paso de los meses parecía que Pérez ya había olvidado el tema o lo había dejado en segundo término, sin embargo este martes s el guitarrista publicó una fotografía en la que aparece junto a la inolvidable estrella, junto a un mensaje velado:

“Escuché que estaban tratando de hacerme inexistente para el legado de Selena… Adelante”

Dicho texto fue interpretado como una indirecta para la familia Quintanilla, pues según versiones, no están contemplando a Pérez para contar su historia al lado de Selena en la serie que está en desarrollo. Ante el críptico mensaje de Chris, sus fanáticos le hicieron llegar mensajes de solidaridad:

La foto con la que el guitarrista lanzó una indirecta este martes (Foto: Instagram @ChrisPerez)

“Esa familia es otra cosa. El tiempo y el hermoso karma llegarán hasta ellos”, “Lo siento mucho, Chris, realmente no te mereces esto y deberías tener derecho a ser parte de la vida de tu esposa”, “No pueden borrar los recuerdos”, “Los has tolerado por un tiempo. Chris, Selena era parte de tu vida. ¡No tomes las tonterías!”, “¡Estoy seguro de que fuiste el capítulo más hermoso de su vida! ¡Qué falta de respeto para ella y su memoria!”, son algunas de las muestras de apoyo de sus seguidores.

En Selena: The Series, la cantante de Carcacha será interpretada por la actriz estadounidense de origen mexicano e italiano, Christian Serratos. Su estreno se tenía previsto para octubre de este año, pero las grabaciones se retrasaron debido a la pandemia.

En julio, Abraham Quintanilla, padre de Selena, dijo al diario Reforma, “Se tenía para octubre, pero pararon la filmación por el virus. Yo me di cuenta que apenas reanudaron el trabajo que habían dejado por dos o tres meses. Ahora van a reanudar el trabajo, y otra cosa es que decidieron usar la música original de Selena, porque habían dicho que querían usar la voz de la chica que será Selena y la música ellos la estaban haciendo, pero no, porque le quita al show”.

