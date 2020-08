″¡Con los niños no se metan!”: Walo Silvas, de Banda MS, alzó la voz contra una película de Netflix

Walo Silvas criticó fuerte una película de Netflix (IG: walo_ms07oficial)

Oswaldo “Walo” Silvas, vocalista de la Banda MS, alzó la voz en contra de una nueva producción de Netflix por incluir a menores de edad.

En su cuenta de Instagram, el cantante hizo referencia a Guapis, una película que se estrenará en la plataforma el próximo septiembre y que fue seleccionada para el pasado Festival de Cine de Sundance, en donde ganó el Directing Jury Award .

Walo compartió una captura de pantalla con la descripción de la película francesa, que dice: “Amy tiene once y quiere pertenecer a un grupo de chicas de su edad que bailan sensualmente, entonces empieza a explorar la feminida dy desafiar a su familia religiosa”.

El mensaje de Walo Silvas contra una película de Netflix

El cantante escribió en su mensaje: "Hoy no me dirijo a ustedes como vocalista de Banda MS,hoy me dirijo a ustedes como Oswaldo Silvas el ciudadano y padre de familia".

Explicó que normalmente no hace publicaciones de ese tipo en sus redes, “pero este tema es muy importante.. el ataque a la niñez y a la juventud es brutal, la idea es a como de lugar destrozar a la nueva generación... pedofilia, aborto, niños trans, etc, etc.. todas esas cosas es un ataque directo a nuestros niños, es imperdonable que aplicaciones como Netflix se presten a estas brutalidades”.

Silvas continuó su mensaje cuestionando a la empresa, “¿De verdad Netflix? ¡¿Una niña de 11 años?! ¡¿Siendo sensual para una horda de enfermos sexuales?! Es urgente que abramos los ojos y veamos la realidad y la problemática de manera seria, y saber que esto está sucediendo. ¡Tus hijos, mis hijos están en peligro! Levantemos la voz cuando aún podemos, porque después puede ser demasiado tarde. ¡Actuemos hoy! ¡Con los niños no se metan! Ya basta”.

Hizo un llamado a proteger a los niños (IG: walo_ms07oficial)

Su publicación fue realizada la madrugada del jueves y ya ha recibido algunos mensajes de apoyo.

La visión de la directora

Maïmouna Doucouré, directora de Guapis, comentó en una entrevista con cineuropa cómo surgió la idea de hacer esta película.

“Surgió cuando en una fiesta de barrio vi a un grupo de chicas de 11 años subirse al escenario y bailar de una manera muy sensual y con ropa muy corta. Me chocó bastante y me pregunté si eran conscientes de la disponibilidad sexual que transmitían”, reconoció.

Esa visión también la hizo recordar el choque de culturas que ella misma enfrentó.

"Estaba sorprendida y pensé en mi propia infancia porque me hacía muchas preguntas sobre mi feminidad, que evolucionaba entre dos culturas: mi cultura senegalesa, que me viene de mis padres, y mi cultura occidental. Pero yo quería hacer la versión 2020 de esa juventud".

En redes sociales ya hay algunas voces en contra de la producción de Netflix, que en inglés se llama "Cuties"

Según la directora, durante más de un año recopiló los testimonios de las niñas. Habló además del impacto de las redes en los nuevos códigos.

“Comprobé que chicas muy jóvenes tenían 400,000 seguidores en las redes sociales y yo intentaba comprender por qué. No había ninguna razón en particular, excepto el hecho de que habían publicado fotos sexys o desnudas: eso es lo que les dio ‘fama’”, reveló.

“Hoy, cuanto más sexy es una mujer, más se la percibe como un objeto y más valor tiene para las redes sociales. Y cuando tienes 11 años, no comprendes bien todos estos mecanismos, pero tienes tendencia a imitar, a hacer lo mismo para obtener un resultado similar. Me parece que es urgente hablar de ello, abrir un debate sobre el tema”.

