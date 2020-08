Jennifer Lopez al natural: su selfie más reveladora a sus 51 años

La artista apareció sin una gota de maquillaje, envuelta con una bata de baño y el cabello ligeramente despeinado. (Foto: Instagram de Jennifer Lopez)

Jennifer Lopez cumplió la semana pasada 51 años. La actriz, cantante y bailarina llegó a su nueva edad en uno de sus mejores momentos artísticos tras encabezar la actuación del medio tiempo del Super Bowl al lado de Shakira y demostrando que la edad no influye en su imagen o aspecto, lo que esta mañana quedó al descubierto cuando publicó una fotografía al natural.

“Buenos días a todos #MorningFace”, fue el mensaje con el que llamó la atención de sus 127.000.000 de seguidores en su cuenta de Instagram.

Pero el comentario de La Diva del Bronx sólo fue el preámbulo de la publicación en redes sociales, ya que lo acompañó con una espectacular fotografía que dejó a más de uno con la boca abierta.

La artista apareció sin una gota de maquillaje, envuelta con una bata de baño y el cabello ligeramente despeinado.

La fotografía al natural de JLo pronto acaparó la atención en todo el mundo. En tan sólo tres horas ha conseguido más 1.312.741 Me gusta y miles de comentarios que elogiaron el aspecto, cuidado y jovialidad de la artista.

“Esa cara”, “Buenos días Jennifer, tu cara de la mañana es simplemente hermosa”, “Demuestras todos los días la persona increíble que eres, completamente iluminada”, “¡Belleza natural! Simplemente hermosa”, “Súper natural y súper hermosa” y “Muy Linda”, fueron algunos de los halagos que consiguió.

Jennifer Lopez no dio más detalles detrás de esta fotografía al natural, pero sí dejó claro que no importa la edad para verse estupenda a los 51 años o sin un look elaborado.

Esta impactante fotografía se suma a otras dos que compartió durante los últimos meses. En mayo publicó una fotografía después de realizar su rutina de ejercicio con una frase motivacional, pero a pesar de que la imagen parecía muy inocente, sus seguidores se concentraron en una extraña aparición al fondo, la cual calificaron como aterradora.

De acuerdo con los cientos de seguidores que afinaron la vista, detrás de una cortina ubicada en un rincón de la habitación de JLo, justo sobre su hombro, hay un misterioso hombre con la boca cubierta.

El misterio se reveló días después. La intérprete aclaró que se trató de una persona que conversaba por videollamada con su pareja.

“Fue un tipo de bienes raíces con el que Alex estaba en Zoom”, confesó JLo a Jimmy Fallon.

La semana pasada se sumó al #ChallengeAccepted con una fotografía en blanco y negro y con el que se busca hacer conciencia sobre la violencia hacia la mujer y fomentar el apoyo entre las mismas.

Además también celebró de manera discreta su cumpleaños el 24 de julio. Acostumbrada a las grandes eventos, este 2020 optó por un festejo rodeada por sus personas más allegadas debido a la pandemia por coronavirus.

“¡Feliz cumpleaños Macha! Cada momento contigo es mágico. Eres la mejor compañera, la mejor madre, la artista más increíble. Un modelo a seguir. Un héroe. Una inspiración. Estoy tan orgulloso de ti. ¡Te quiero mucho!”, escribió en su cuenta de Instagram su prometido, el ex deportista Alex Rodriguez, quien dio algunos detalles de la fiesta que vivieron.

Entre globos, arreglos florales y pastelillos decorados, Jennifer disfrutó de un cumpleaños muy especial a pesar de que ha estado aislada en su casa al lado de su prometido, las hijas de éste, Natasha de 15 años, Ella de 12; así como sus gemelos, Max y Emme, ambos de 12 años.

Este confinamiento lo han aprovechado para acercarse y convivir más como familia, por lo que durante los últimos meses han disfrutado de actividades en conjunto, grabar videos de TikTok y hasta hacer sus labores desde casa.

