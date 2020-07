El programa de Ellen DeGeneres es investigado por malas prácticas laborales

En la imagen, Ellen DeGeneres la comediante conductora del programa "The Ellen DeGeneres Show". EFE/EPA/NINA PROMMER/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 27 jul (EFE).- La compañía WarnerMedia contrató los servicios de una investigación independiente para el programa "The Ellen DeGeneres Show", después de conocer varios testimonios que denuncian una cultura laboral "tóxica", acoso profesional y racismo en el equipo.

El magazine conducido por la cómica Ellen DeGeneres desde 2003 es uno de los programás exitosos de la televisión estadounidense, pero además sus contenidos son seguidos en otras partes del mundo, con gran influencia en la cultura popular gracias, en parte, a que recibe invitados de primer nivel.

Pero una exclusiva del diario Variety publicada este lunes, y respaldada después por prensa especializada, afirma que varios empleados del programa han recibido un comunicado que informa de que se llevarán a cabo una serie de entrevistas al equipo como parte de una investigación independiente.

La noticia llega semanas después de que el diario digital BuzzFeed publicara un reportaje en el que antiguos empleados del programa acusaban al equipo de "racismo" y "cultura de trabajo tóxica".

En el artículo se citaban alegaciones de comentarios inapropiados y una dinámica de "miedo" en el que los empleados recibirían represalias al tomar días libres por problemas médicos o familiares, entre otros ejemplos.

En un comunicado posterior, los productores del formato indicaron que "la responsabilidad del día a día del show de Ellen depende completamente" de ellos.

"Nos tomamos todo esto muy en serio y nos damos cuenta, como muchas otras personas en el mundo, de que tenemos que hacerlo mejor, estamos comprometidos a hacerlo mejor y lo haremos mejor", afirmaron.

No era la primera vez que este exitoso formato es criticado por las personas que han trabajado en el programa presentado por DeGeneres, quien a pesar de su carisma y popularidad también ha recibido quejas de alguno de sus invitados por el trato frío y descortés recibido de su parte.

"The Ellen DeGeneres Show" lleva en emisión desde 2003, ha sido nominado a los Emmy en 171 categorías y actualmente su emisión concentra una media de 2,5 millones de espectadores diarios a los que hay que sumar quienes siguen sus contenidos virales en YouTube y otras plataformas internacionales.