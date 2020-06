Quién es Amanda de la Rosa, la actriz que tuvo un papel relevante en el caso Paulette

Diana Bovio interpretó a Amanda de la Rosa en la serie de Netflix sobre el caso Paulette

El nombre de la actriz y guionista Amanda de la Rosa cobró relevancia luego de que Netflix estrenara la serie Historia de un crimen, la búsqueda, que recuerda el caso de la niña Paulette Gebara Farah, una pequeña que desapareció en marzo de 2010 de su casa y fue hallada muerta días después junto a su cama.

Dentro del revuelo mediático que generó el caso, De la Rosa tuvo un papel clave, tanto por su cercanía con Lizette Farah, la madre de la niña, como por haber sido la persona que filtró a los medios datos sobre la desaparición de Paulette.

Según la serie de Netflix, Amanda -interpretada por Diana Bovio- actuó en una película llamada Comando Zorras que efectivamente existió (y cuyo nombre completo es Maestra del peligro: Comando Zorras), y en la que trabajó junto a Paola Durante y Tomás Goros.

Amanda de la Rosa sí actuó en "Comando Zorras"

La cinta narraba la historia de una niña que es secuestrada y su maestra es capaz de todo, incluso de bailar en un bar, con tal de recuperarla.

Amanda, apodada “La China”, actuó en la película y además participó como escritora. De hecho, según el portal IMDB, De la Rosa fue guionista del documental The Third Root, de un episodio de El Diez y de la miniserie ¿Quién se comió la última media noche?.

Amanda de la Rosa se define en Instagram como una "artivista" (IG: amandadelarosa360)

También fue guionista, productora y directora del documental María Bonita, acerca de la actriz María Félix.

En su cuenta de Instagram, Amanda de la Rosa Friscione se define como una “Artivista” y comparte sobre todo fotografías de los trabajos que elabora a partir de material reciclado o “chácharas”, como ella misma las llama.

Su papel en el caso Paulette

En su publicación más reciente, Amanda de la Rosa recibió decenas de mensajes vinculándola al crimen de Paulette. Algunos la acusaron de ser cómplice y es que la actriz tenía una relación muy cercana con Lizette Farah.

Fue testigo en la boda y también la amiga que la acompañó al misterioso viaje a Los Cabos, poco antes de que Paulette desapareciera.

Según la serie de Netflix, De la Rosa fue quien alertó a medios de comunicación sobre la desaparición de Paulette y estuvo en casa de la familia Gebara Farah durante la investigación de la Procuraduría de Justicia del Estado de México.

Amanda de la Rosa dirigió un corto sobre María Félix (IG: amandadelarosa360)

Pronto las sospechas se posaron sobre la actriz, quien fue diamada, señalada como posible cómplice de secuestro y asesinato e incluso se habló de que podría ser condenada a 50 años de cárcel.

De la Rosa decidió contar su historia y en julio de 2010, apenas meses después del crimen, ya estaba a la venta su libro ¿Dónde está Paulette?.

Lo escribió sin pedir autorización a la familia Gebara Farah y usó el registro detallado que llevó de lo ocurrido alrededor del caso de la niña.

"Desde los días anteriores (a la desaparición de Paulette) yo estuve escribiendo mi diario, luego en el transcurso estuve tomando notas de todo lo que veía y la idea del libro surgió un poco para poder dar mi versión, porque fue bien duro la cantidad de cosas que oí, como se difamaron, como usaron los nombres de gente que teníamos, al menos en mi caso, un nombre limpio", declaró a Zócalo acerca del libro.

Aseguró que no dijo ni una sola mentira y que hubo muchos errores en la investigación.

También descartó que el cuerpo de Paulette hubiera estado todo el tiempo en su cama. “Si me dijeron que ahí estuvo el cuerpo de la pobrecita de Paulette, digo con todo el respeto y mandándole una bendición a donde quiera que esté, si yo me hubiera encontrado el cuerpo a mí me constaría, pero yo no vi nada”.

La publicación de ese libro generó un distanciamiento con Lizette Farah, como la propia Amanda reveló en una entrevista para El Universal en julio de 2010.

“Ella me dijo que confiaba en mí”, comentó sobre Farah. “Fue muy fuerte lo que pasó, Las dos necesitamos un poquito de distancia. Por el momento estamos en una distancia sana y no hay pleito ”.

Reconoció que fue difícil enfrentar las acusaciones.

“Yo no tengo certezas de nada. A mí me acusaron de estar relacionada con un crimen ”, lamentó sobre las sospechas en su contra, alimentadas -según ella- por “fuentes allegadas a las nanas”.

Amanda de la Rosa era amiga de Lizette Farah (en la imagen) desde que eran niñas y con ella viajó a Los Cabos horas antes de la desaparición de Paulette (Foto: Cuartoscuro)

La revista Gatopardo publicó un adelanto del libro en 2010 y ahí Amanda relató lo vivido al enterarse de la desaparición mientras estaba en un salón de belleza, tal como lo retrató la serie, y lo ocurrido al llegar a la casa de los Gebara Farah.

Contó que desde los 9 años convivía con la familia de Lizette y cómo le pidió que le contara lo ocurrido después de que se despidieran en el aeropuerto tras su viaje a Los Cabos.

Al igual que mostró la serie, en el libro Amanda narró cómo se presentó con Alfredo Castillo y de la vidente a la que consultaban ella y Lizette.

Contó también que en aquel famoso viaje a Los Cabos estuvieron en la casa de un hombre al que identificó como “VTP”, pero que no era amante de Lizette. “No supe cómo llamarle, porque a pesar de que Lizette le tenía cariño, no era su affaire, no era su novio, no era su amante, no era su pareja emocional, no era su futuro esposo, ¿cómo se le llama a una relación así?”, dijo a las autoridades.

