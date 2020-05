Las infidelidades más escandalosas y recordadas de Hollywood

Las fotos que revelaron la infidelidad de famosos como Kristen Stewart, Ashton Kutcher, Brad Pitt y Angelina Jolie

Cada cierto tiempo, y por mucho que las celebridades se esmeren en negarlas u ocultarlas, las infidelidades simplemente emergen y protagonizan las portadas de las revistas del mundo del espectáculo. Muchos escándalos en Hollywood se basan en especulaciones e información de segunda mano, por lo que cuando una celebridad confirma un amorío o pide disculpas públicas por una traición, se convierte en todo un acontecimiento noticioso para las revistas del espectáculo y la farándula. Demi Moore se enteró por Google Alert que su entonces marido, Ashton Kutcher, se había acostado con otra mujer la noche en que cumplían seis años de casados, mientras que Hugh Grant tuvo la mala suerte que lo detuviera la policía en pleno acto sexual con una prostituta de Los Ángeles. También la pasó muy mal la actriz Sienna Miller cuando descubrió, por uno de sus hijastros, que su futuro marido, Jude Law, se acostaba con la niñera. Los veteranos del cine, Jack Nicholson y Arnold Schwarzenegger, tuvieron hijos extramatrimoniales, y el galán eterno del cine Brad Pitt se ganó el odio del público cuando engañó y abandonó a su entonces esposa Jennifer Aniston por Angelina Jolie. Dicen que una imagen vale más que mil palabras y en el caso de estos famosos, fotografías tomadas en el momento preciso los han metido en problemas.

Kristen Stewart y Robert Pattinson

Kristen Stewart estaba de novia con Robert Pattinson cuando le fue infiel con Rupert Sanders. La actriz fue retratada a los besos con el cineasta (The Grosby Group)

En el centro del frenesí mediático por la saga “Crespúsculo” estaban Robert Pattinson y Kristen Stewart, las dos coprotagonistas que comenzaron una relación durante el rodaje. Los fanáticos y Hollywood estaban obsesionados con la pareja. Todo esto cambió, en 2012, cuando los paparazzi encontraron infraganti a Stewart a los besos con Rupert Sanders, el director de “Blancanieves y el cazador”, película que ella había protagonizado. Tanto el cineasta como la actriz se disculparon públicamente con sus respectivas parejas. Tiempo después, él la perdonó y se reconciliaron por un tiempo, pero finalmente se separaron. Por su parte, el matrimonio del realizador con la modelo Liberty Ross terminó en divorcio.

Brad Pitt - Jennifer Aniston

Angelina Jolie y Brad Pitt se enamoraron durante la filmación de la película "Srt&Sra Smith". Él estaba casado con Jennifer Aniston y mantuvieron oculto el romance, pero la infidelidad se hizo pública

Es sin dudas uno de los escándalos más recordados. El triángulo amoroso entre Brad Pitt, Jennifer Aniston y Angelina Jolie ya pasó a ser parte de la historia de Hollywood.

Brad Pitt y Jennifer Aniston formaban la pareja dorada de Hollywood hasta que él la engañó. A fines de 2004, Pitt fue convocado para protagonizar con Angelina Jolie -su actual ex pareja- la película “Sr. y Sra. Smith”. En medio de la filmación comenzaron los rumores acerca de una explosiva atracción entre los actores. Pitt se enamoró de su coestrella cuando aún estaba casado con la estrella de “Friends", y, meses más tarde, abandonó a Aniston. Mantuvieron oculto el romance, pero la infidelidad de hizo pública. Las fotos de Pitt con Jolie durante una vacaciones con el primer hijo de la actriz, Maddox, a quien había adoptado dos años antes en Camboya, en pleno proceso de divorcio, era más que evidente que Pitt había traicionado a una de las mujeres más queridas del público.

Ella eligió el silencio y nunca habló mal de él públicamente.

En abril de 2005 los actores ya se mostraban juntos y en julio Angelina adoptó a Zahara. Pitt inició los trámites para adoptar a ambos. En 2006 llegó Shiloh, su hija biológica. Luego adoptaron a Pax, un niño vietnamita y después nacieron los mellizos Knox y Vivienne.

Hoy, Pitt intenta recuperarse de un traumático divorcio con la madre de sus seis hijos, mientras que Aniston disfruta de su soltería tras separarse de Justin Theroux en 2018.

Sandra Bullock - Jesse James

Jesse James engañó a la actriz Sandra Bullock en repetidas ocasiones. Él admitió todas sus infidelidades y ella le pidió el divorcio con un bebé recién adoptado (Shutterstock)

Ésta es una historia conocida como parte de “La maldición de los Oscar”: según cuenta la leyenda, el que lo obtiene, está condenado a sufrir por amor. Tras cinco años de matrimonio y, tras obtener su primer premio de la Academia, Bullock presentó en 2010 los papeles de divorcio de Jesse James. Resulta que James le era infiel a la actriz desde hacía un año con la modelo y tatuadora Michelle McGee. Y, según el testimonio de la mujer a una revista, su marido la seguía engañando. Tras su separación, Bullock adoptó a un bebé afroamericano como madre soltera, a pesar de que había iniciado el proceso junto a su ex. Haciendo un viaje en el tiempo, Bullock conoció a su ahora ex mariado en diciembre de 2003, cuando la actriz presentó a James a su ahijado, fanático del reality Monster Garage. El flechazo entre estrella de Hollyood y el amante de las motos fue inmediato. Dos años más tarde, la pareja se casó en una íntima ceremonia en Malibú. En los últimos días de marzo de 2010 aparecieron otras dos mujeres que confesaron haberse acostado con James en el último tiempo: la bailarina Melissa Smith y la fotógrafa Bridgitte Faguerre. A fines de mes, el motoquero se internó en un centro de rehabilitación en Arizona, sin especificar cuál era su problema, aunque en los medios de comunicación afirmaron que se trataba de una “adicción al sexo”. Intentaba salvar su matrimonio. Pero la separación ya era un hecho.

En declaraciones a la revista People, Bullock confirmó que estaba en pleno divorcio y anunció que acababa de adoptar a un bebé afroamericano de tres meses nacido en Nueva Orleans, a quien llamó Louis. Había iniciado los trámites junto a su entonces marido, pero tras lo sucedido lo crió sola. “Dejé que el divorcio me afectara, pero Louis es el regalo más grande que pueda tener. Un hijo te obliga a seguir adelante”, aseguró.

Ashton Kutcher - Demi Moore

En 2011, Ashton Kutcher engañó a su esposa Demi Moore con la modelo Sara Leal en una noche de fiesta en Las Vegas. (The Grosby Group)

Gran sorpresa causó el escándalo protagonizado Ashton Kutcher, el cual terminó en un mediático divorcio. Resulta que el mismo día en que el actor cumplía seis años de matrimonio con Demi Moore, tuvo un desliz con una joven modelo. Todo empeoró cuando se publicaron imágenes de “la noche de fiesta” del actor junto a otras mujeres, una de las cuales dijo haber tenido relaciones sexuales con él. Sara Leal, la mujer con la que Kutcher traicionó a Moore, dio una entrevista a la revista US Weekly y contó en detalle cómo había sido noche que compartió con el actor en una habitación del Hard Rock Hotel de San Diego. Moore contó a la periodista Diane Sawyer que llamó a Kutcher inmediatamente después de escuchar la historia y dijo que la admitió de inmediato. Brittney Jones también afirmó que tuvo relaciones sexuales con Kutcher, en 2010. En ese momento, él negó la historia, pero en su nuevo libro, Moore lo confirma. Jones, ese entonces con 21 años, contó que tuvo sexo con Ashton en el sofá de la mansión que compartía con Demi y sus hijas. Fue el punto final de su matrimonio, y solo días después presentó un comunicado para anunciar la ruptura en 2011." Es con gran tristeza que he decidido terminar mi matrimonio de seis años con Ashton. Como mujer, como madre y como esposa, hay ciertos valores y votos que mantengo como sagrados, y es en este espíritu que he decidido seguir adelante con mi vida”, expresó Moore en un comunicado. “Mi adicción a Ashton fue casi devastador emocionalmente”, reconoció la actriz en su reciente biografía, Inside Out.

Las amantes de Ashton Kutcher hablaron con la prensa

Sienna Miller - Jude Law

Jude Law tuvo un affaire con la niñera Daisy Wright (derecha) y fue abandonado por Sienna Miller

Tras su separación de Sadie Frost, el galán británico Jude Law conoció a Sienna Miller, con la que se comprometió en 2004. Formaron una de las parejas más mediáticas y atractivas del momento, pero todo terminó entre ellos en 2005: el protagonista de “Alfie” le fue infiel con Daisy Wright, la niñera de los hijos que el actor tuvo con Frost.El affaire explotó en la prensa. Law se disculpó públicamente por engañarla y quiso recomponer las cosas con su prometida, pero luego de varias idas y vueltas, la pareja terminó separándose. Cuando salió a la luz el asunto, el actor dijo: “Solo quiero decir que estoy profundamente avergonzado y molesto de haber lastimado a Sienna y a las personas más cercanas a nosotros. Quiero disculparme públicamente con Sienna. No hay defensa para mis acciones”. Lo más triste fue la manera en que Sienna se habría enterado del furtivo amorío: uno de los niños contó, inocentemente, que abrió la puerta y se encontró a su papá y a la señorita Wright compartiendo la cama. Al parecer, Miller también le había sido infiel a Law, con uno de sus amigos: nada menos que Daniel Craig.

Arnold Schwarzenegger - Maria Shriver

Arnold Schwarzenegger le fue infiel a Maria Schiver con la empleada doméstica. Fruto de esa relación extramatrimonial el actor fue padre de Joseph Baena, con quien mantiene una relación muy cercana (Shutterstock)

Otro gran escándalo fue el que protagonizó Arnold Schwarzenneger en 2011.Tras 25 años de matrimonio, su esposa Maria Shriver solicitó el divorcio, luego de que el actor y ex gobernador de California admitiera que tuvo un romance y un hijo con su empleada doméstica. El actor no sólo se quedó sin esposa, sino que el precio que tuvo que pagar por su engaño resultó ser más caro de lo que esperaba. Los años pasaron y hoy tiene una estrecha relación con Joseph Baena, el hijo que tuvo con Mildred, una mujer guatelmateca que trabajó para él y su ex esposa durante 20 años. “Durante un tiempo, pensé que lo amaba… Entonces, una cosa llevó a la otra, nos sentimos conectados”, revelaba Milfred en declaraciones a la revista Hola! para contar su lado de la historia. En tanto, la estrella de “Terminator” se mostró arrepentido. “Aun pienso en aquella infidelidad de vez en cuando”, comentó Schwarzenegger, de 72 años, a la revista Men’s Journal. “Me puedo amargar la vida indefinidamente, pero no cambiará la situación".

Arnold Schwarzenegger, Maria Shriver y sus hijos. A la derecha, Mildred Baena junto al actor (Shutterstock)

Hugh Grant - Elizabeth Hurley

La relación entre Grant y Elizabeth Hurley sobrevivió cinco años más luego del escándalo (Shutterstock)

Trece años duró la relación entre Hugh Grant y Elizabeth Hurley. La pareja de actores protagonizó uno de los más grandes escándalos de infidelidad, cuando en 1995 el protagonista de “Notting Hill” fue arrestado en Los Ángeles por recibir sexo oral de una prostituta llamada Divine Brown. La foto policial del inglés es difícil de olvidar.

Para ser perdonado, el actor acudió al programa “Tonight Show”, conducido por Jay Leno, donde pidió disculpas públicas. Pronto surgieron los turbios detalles de ese encuentro sexual. La estrella de “Cuatro bodas y un funeral” la madrugada del 27 de junio decidió dar un paseo a bordo del auto de lujo que le facilitó su estudio. Cuando pasaba por Sunset Strip, Grant hizo contacto con una prostituta que le pidió 100 dólares para subir a su habitación de hotel. “¿Qué me haces por 60?”, le respondió el actor. Así que por ese precio, la mujer accedió a practicarle una felación a bordo de su vehículo. El problema fue que el intérprete lo estaba disfrutando tanto que comenzó a pisar y soltar el freno del coche, por lo que desde afuera se veía al vehículo moviéndose y con las luces de freno parpadeantes. La escena llamó la atención de dos policías que los terminó arrestando.

La foto policial de Hugh Grant y Divine Browne

El escándalo no provocó la ruptura de Liz y Hugh. Al menos no en ese momento. Los actores tenían un romance desde 1987 y se separaron sólo hasta el año 2000. Hurley ha declarado en varias ocasiones que el incidente con la prostituta no tuvo qué ver en el fin de su romance: “Él sigue siendo mi mejor amigo hasta el día de hoy".

Kevin Hart - Eniko Parrish

Kevin Hart fue grabado teniendo sexo con una mujer en Las Vegas. El video salió a la luz. Eniko Parrish, esposa del cómico, estaba embaraza cuando estalló el escándalo sexual (Reuters)

Cuando Eniko Parrish estaba en el séptimo mes de su embarazo, un video de Kevin Hurt teniendo sexo con otra mujer se hizo viral en redes sociales. Hart admitió la traición, ocurrida durante un viaje a Las Vegas. La infidelidad del cómico dio mucho de qué hablar en el 2017. La mujer con la que Hurt engañó a su esposa fue la modelo Montia Sabbag, quien emprendió un juicio legal contra el actor por USD 60 millones, pues de acuerdo a ésta, Kevin Hart conspiró con su ex amigo, Jonathan “JT” Jackson, en su contra, para grabarla mientras ésta tenía sexo con él.

Captura de uno de los videos sexuales de Kevin Hurt

Así mismo, Hurt demandó a Jonathan por extorsión, ya que, según el protagonista de “Jumanji”, lo intentó extorsionar con dicho video. Pese a la humillación pública, Eniko finalmente decidió perdonarlo. “Es un mejor hombre ahora. Me alegra que eso ocurriera”, aseguraba en un documental de Netflix.

Jack Nicholson - Anjelica Houston

Jack Nicholson y Angelica Huston mantuvieron una relación 'guadiana' durante más de tres lustros, que comenzó poco después de que ella se marchase a California tras su ruptura con el fotógrafo de moda Robert Richardson

Jack Nicholson y Anjelica Huston tuvieron un romance, entre 1973 y 1989, hasta que el actor la engañó con la modelo Rebecca Broussard, con quien tuvo dos hijos. La aventura del ganador de tres premios Oscar terminó la relación con la destacada actriz. Años después el actor reveló que Huston lo golpeó furiosa al enterarse, además de confesar que ella ha sido la única mujer a quien realmente amó.

Jack Nicholson yRebecca Broussard (Shutterstock)

No obstante, Huston tiene otra versión de los hechos. En declaraciones a Vulture, la actriz afirmó que todo terminó bruscamente cuando ella le dejó por Ryan O’Neal. Consultada sobre si se fue con O’Neal por venganza por las múltiples infidelidades de Nicholson, Huston respondió sin dudar: “No. Simplemente me conquistó. Me llamó y me invitó a salir. Fue así de simple. Ryan era un hombre muy bello. Un verdadero dios que en una fiesta me dijo que yo era la persona más fantástica y maravillosa que había conocido.Yo estaba lista para que algo así pasara”, respondió. En cuanto a su relación con Nicholson habló sin tapujos sobre la adicción de ambos por la cocaína: “Jack la usaba de una manera inteligente, como Freud”, recordó en la entrevista, en donde demostró tener un recuerdo amable de los años que pasó con él, con excepción de los momentos en los que revivió cómo le había contado que su amante, Rebecca Broussard, iba a tener un bebé. “Le pegué salvajemente en la cabeza y los hombros. Él se escabullía y se doblaba y yo iba hacia él como un boxeador profesional, lanzando numerosos puñetazos”, confirmando así la versión de su ex pareja.