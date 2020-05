Los talentos de la hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony: Emme es cantante y ahora también debutó como escritora

La pequeña de 12 años debutó como escritora con un libro dedicado a los niños menor de 7 años (Foto: Instagram Jennifer Lopez)

Emme Maribel Muñiz, la hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony, comienza a labrar su camino en la industria del entretenimiento. La pequeña de 12 años debutó como escritora con un libro dedicado a los niños menor de 7 años y que ayudará a recaudar fondos para salvar a los osos perezosos.

Lord Help Me es el título del primer libro que escribió Emme, quien también ya debutó como cantante al interpretar el tema Let’s Get Loud, durante la participación de su famosa mamá en la última emisión del Super Bowl.

La historia, publicada por Random House Children’s Books y que saldrá a la venta el próximo 29 de septiembre, está basada en las oraciones cotidianas de la niña y tiene diversas ilustraciones de Brenda Figueroa, entre las que destaca la imagen de Emme orando al lado de un pequeño oso perezoso.

“Emme Muñiz comparte sus propias oraciones diarias para ofrecer a las familias una forma de abrazar la paz y el poder de la fe cotidiana”, es la descripción que la casa editorial ofreció.

Lord Help Me es el título del primer libro que escribió Emme (Foto: Instagram Jennifer Lopez)

De acuerdo con la casa editorial, el interés para crear un contenido de oraciones es para inspirar a los niños de entre 3 y 7 años a pedirle ayuda a Dios, con lo que podrán encontrar la fuerza necesaria para superar cualquier cosa.

Las ganancias obtenidas con este libro serán destinadas a salvar a los perezosos, especie que Emme conoció en la escuela y por la que se preocupó desde que supo a al proceso de extinción que se enfrentan.

“En la escuela aprendí sobre los perezosos y cómo se enfrentan a la extinción, así que comencé a pedir por ellos en mis oraciones nocturnas”, explicó la niña en un comunicado.

“Escribí este libro para ayudar a recaudar dinero para salvar a los perezosos y al mismo tiempo enseñar a otros niños cómo podemos orar y pedir ayuda, dos cosas que me brindan mucha comodidad”, añadió la joven promesa de la música.

Sobre este lanzamiento, Emily Easton, vicepresidenta y editora de Crown Books for Young Readers, dijo que el texto de Emme la ayudó a comprender el poder de la oración en la vida.

Las ganancias obtenidas con este libro serán destinadas a salvar a los perezosos (Foto: Instagram Jennifer Lopez)

“Cuando nos conocimos por primera vez, me sentí tan inspirada por el sincero deseo (de Emme) de compartir la positividad y la sensación de calma que la oración diaria trajo a su vida con otros niños y sus familias”, precisó Easton.

Esta nueva incursión de Emme en la escritura fue celebrada por sus padres, quienes expresaron su orgullo por el talento de la niña de 12 años.

“Muy orgullosa de mi pequeño coco: Emme, ya que comparte sus propias oraciones diarias en su primer libro LORD HELP ME! Este libro ofrecerá a las familias una forma de abrazar la paz y el poder de la fe cotidiana”, escribió Jennifer Lopez en su cuenta de Instagram.

Marc Anthony también le dedicó unas palabras a su hija: ¿¿¿¿Cómo pasas de esto... (una niña) a esto (una escritora)!!!! Muy orgulloso de mi bella Emme. Hace que papá esté muuuuy orgulloso. Ya ordené el mío...".

Ambos padres orgullosos compartieron una serie de fotografías de la niña presumiendo la portada de su nuevo logro.

Esta nueva incursión de Emme en la escritura fue celebrada por sus padres (Foto: Instagram Jennifer Lopez)

Lord Help Me será lanzado a la venta hasta el próximo 29 de septiembre, pero ya se puede ordenar en la página de Random House Children’s Books.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez buscan socios para comprar un equipo de béisbol de Nueva York

La boda en suspenso de Jennifer Lopez y Alex Rodriguez: tenían todo listo para casarse en Italia

Jennifer Lopez bailó con un ex novio para recaudar fondos en la lucha contra el coronavirus