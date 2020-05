Cinco escándalos de la farándula mexicana para recordar el fin de semana

Portada espectaculos (Foto. Archivo)

Un amor polémico con final tras las rejas

Yadhira Carrillo ha acaparado los titulares: hace años por su polémico “triángulo amoroso” y recientemente por la detención de su esposo, el abogado Juan Collado Mocelo, quien fue remitido al Reclusorio Norte.

Esta noticia cimbró en la opinión pública, pues Collado está estrechamente relacionado con un sector muy importante de la política; y además, por su matrimonio con la protagonista de telenovelas, el escándalo llegó a la prensa de espectáculos.

Yadhira, quien nació en el estado de Aguascalientes, saltó a la fama como participante del certamen Nuestra Belleza México 1994, obteniendo un segundo lugar, plataforma que le sirvió para estudiar en el Centro de Educación Artística de Televisa e incursionar en la telenovela Canción de amor, en 1996.

Luego de haber participado en telenovelas como El niño que vino del mar y El privilegio de amar, obtuvo su primer protagónico en La otra. Ya a inicios de la primera década del 2000, le siguieron los proyectos Amarte es mi pecado y Barrera de amor, y desde entonces se ha mantenido lejos de los sets de grabación: algunos rumores señalan que dejó la actuación para dedicarse por completo a su entonces novio Juan Collado.

Juan Collado está casado actualmente con la actriz Yadhira Carrillo (Foto: Cuartoscuro)

Luego de 5 años de noviazgo, se casaron el 31 de marzo de 2012 en una opulenta ceremonia con cientos de invitados, entre ellos miembros de la farándula y la élite política: Roberto Madrazo, ex candidato a la presidencia; Emiliano Salinas Ocelli, hijo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari; y Raúl Salinas de Gortari, hermano del mismo.

Antes de su matrimonio con Yadhira, Juan Callado estuvo casado con María del Mar Dot Bohigas, con quien procreó dos hijos Juan y Mar; después, en 1999, con la actriz Leticia Calderón, matrimonio del cual nacieron Luciano y Carlo. En 2007, Calderón anunció formalmente su separación del abogado señalando su infidelidad con Yadhira Carrillo.

Juan Collado vivió casi 8 años con Leticia Calderón y tuvieron dos hijos (Foto: Instagram)

De acuerdo con Leticia, el abogado abandonó el hogar que compartían con sus hijos cuando ella se recuperaba de una cirugía de rodilla, y poco tiempo después una revista publicó fotos de la nueva pareja besándose, confirmándose de esta manera el rumor. Por su parte, Yadhira se defendió argumentando que ella se había enamorado de un hombre sin compromisos, pues ya llevaba seis meses de separado, a lo que Leticia Calderón reviró:

"Como mujer obviamente lloré, sufrí, evidentemente, tampoco te puedo decir que recibí la noticia muy gratamente porque para mí yo tenía otra visión de lo que era mi relación, todo fluía aparentemente normal. Ella está diciendo la verdad que le hicieron creer, si a ella le dijeron que él ya tenía seis meses separado de mí y se lo quiere creer que se lo crea, pero no es verdad”

En 2009, dos años después de comenzar su relación con Yadhira, Juan Collado fue captado besando a Leticia Calderón en un restaurante, pero Yadhira argumentó que fue un montaje y que incluso ella misma estaba presente ese día, pues estaban reunidos para hablar de un problema de salud de uno de sus hijos, lo que Calderón desmintió.

Pese a ese escándalo, Collado y Carrillo se casaron por lo civil en 2012 en una ceremonia amenizada por Julio Iglesias, amigo del abogado, en la que la actriz declaró:

“Tuvimos una época muy, muy difícil, de afuera hacia nosotros, cuando se decían cosas que no eran, era un momento difícil, entonces esa fue una gran prueba para los dos”

Según Leticia Calderón, Juan Collado comenzó su relación con Yadhira Carrillo cuando aún estaban casados (IG: yadhira_carrillo/leticiacalderonof)

Pese a las controversias, Yadhira y Juan cumplieron siete años de matrimonio en marzo de 2019, mientras corría una investigación por parte de la justicia mexicana sobre el abogado. Hacía tiempo que el empresario Hugo Bustamante había denunciado a Collado por la compra irregular de un predio de su propiedad en Querétaro, por la sociedad financiera popular Caja Libertad, de la que Collado era el presidente y se ostentaba como propietario. Sin embargo, la investigación judicial arrojó que los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari eran los verdaderos dueños del organismo, que se habría creado para lavar más de 150 millones de pesos.

Juan Collado está ligado a los ex presidentes Carlos Salinas y Enrique Peña NIeto (Foto: Especial/ Cuartoscuro)

En la década de los 90, Collado defendió a Raúl Salinas de Gortari acusado de enriquecimiento ilícito y del homicidio del político Francisco Ruiz Massieu, permaneciendo al frente de su defensa hasta su liberación en 2005. Fue abogado de Eduardo Fernández, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, acusado de lavado de dinero y de tener cuentas bancarias en Suiza, del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, preso por sus vínculos con el narcotráfico y acusado de lavado de dinero, de Carlos Ahumada y Diego Fernández de Cevallos, entre otros, por lo que su historial siempre ha estado ligado a personajes sombríos.

La relación entre Peña Nieto y Collado es de conocimiento público, pues fue el litigante a cargo de su divorcio con Angélica Rivera; y el ex presidente eligió la boda de Mar Collado, hija del acusado, y a la que asistieron más de 1200 invitados tan sólo un mes antes de la detención de su padre, para hacer su primera aparición pública con su novia Tania Ruiz Eichelmann.

Yadhira Carrillo atiende a la prensa cuando acude a visitar a su esposo (captura de pantalla/ YouTube Ventaneando)

El 9 de julio de 2019, la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al abogado en un restaurante de la alcaldía Miguel Hidalgo, con una orden de captura por su probable responsabilidad en la comisión de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, siendo trasladado directamente al Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México, en un operativo al que llegaron cerca de 20 personas, algunas de ellas encapuchadas, para detenerlo al momento de su salida.

Tras ello, su hermano Antonio y otros socios del bufete Collado&Asociados se abocaron a su defensa, mientras que Yadhira ha permanecido enfocada en apoyarlo moralmente, acudiendo desde el primer día a las visitas programadas al Reclusorio Norte, donde permanece bajo investigación.

En su primera visita de muchas, Yadhira refrendó su apoyo incondicional al abogado:

“La trayectoria de Juan Collado es impecable y limpia, por eso estoy aquí, sino no estaría yo aquí. Hay una apelación que se va a interponer porque aquí no hay delito que perseguir, solo hay que presentar las pruebas que nos pidan, tener paciencia y así de sencillo”

Madre e hija separadas por el resentimiento

Durante el último año se destapó que la relación entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía no es como el público la imaginaba, pues aunque se sabía que la joven vivía sola en Estados Unidos y estaba haciendo su vida en ese país, nadie imaginaba lo que hay detrás de la historia entre madre e hija.

En marzo de 2019, Frida Sofía se lanzó en contra de su prima Michelle Salas, diciendo estar harta de que la compararan con ella. Además, atacó a su tía Sylvia Pasquel calificándola como “arpía” y a su tío Luis Enrique Guzmán como “nini”, pero eso sólo fue el inicio de una avalancha de escandalosas declaraciones con un sólo objetivo: Alejandra Guzmán.

Durante todo este tiempo, la hija que la rockera procreó con el empresario Pablo Moctezuma en 1992 ha estallado en distintas ocasiones en sus redes sociales y en los medios de comunicación contra su madre, acusándola de estar ausente durante su niñez, de acercarla a las drogas e incluso de haber sostenido un acercamiento con su ex novio, el modelo Chistian Estrada.

En el día de las madres de 2019, Frida expuso a la suya diciendo: “Si hubiera podido elegir nacer, no nazco” y declaró a la revista TV Notas que se mantiene alejada de su madre porque ésta se había relacionado con su ex novio: “Verlos juntos no es nada nuevo para mí, yo ya lo sabía, y aunque con mi mamá no tengo comunicación desde hace meses por ésta y otras cosas, me dolió muchísimo que se destapara esta situación. No es la primera vez que se mete con un ex, es horrible”.

Frida Sofía está distanciada de Alejandra Guzmán desde hace más de un año (Foto: Instagram)

Para el programa Suelta la sopa, Frida dijo sentir competencia con su madre, lo que para ella es algo muy incómodo: “Mi mamá es muy sexy y guapa, pero sí me ha llegado a incomodar, porque se pone muy provocadora, cuando soy su hija y este hombre era mi novio. De hecho tuvimos una discusión y le dije que no soportaba esto. Ella me decía: ‘Deja de competir conmigo’, y yo le decía que no había competencia porque es mi mamá'. No sé si siento rencor, es una traición bien fea... Amo a mi mami, pero a esta persona que está actuando de esta manera no la conozco, no sé si es la gente que la rodea, el ego… Y yo si tengo hijos, se los juro que nunca en la vida me van a necesitar”.

En junio declaró que lo que más le dolía era el hecho de verla paseando con su ex novio y hospedándose en el mismo hotel, además de haberle aceptado una serenata con mariachis, argumentando que no le cabe en la cabeza que una madre tenga tal relación con su ex yerno.

Frida Sofía en su infancia, en una imagen donde presuntamente estaba bajo los efectos de la marihuana (Foto: Instagram @FridaSofia)

Para julio, Frida aseguró que incluso su mamá la había agredido físicamente y estaba dispuesta a mostrar las lesiones:

"Ahorita les saco vídeos y fotografías de moretones y golpes que me metió Alejandra Guzman, pinche mentirosa y culera...Yo jamás le he levantado un dedo a mi mamá y si sí, fue para quitármela de encima, está loca”

La joven también habló de cómo ella misma, desde pequeña, fue la que se encargó de tapar las adicciones de su madre incluso ante las autoridades.

"Estuvo tratando de tapar sus actos. Desde defecarse y vomitarse encima repetidamente, con miedo a que muriera. Crecí con terror de no estar ahí si algo pasaba. ¿Quién la iba a limpiar y agarrarle la cabeza para que no se ahogara? Lo cual causó muchos temas de codependencia hasta el punto de llegar a mentirle a las autoridades por ella, siempre con miedo de las amenazas de que Servicios de Protección a Menores me llevaran por las situaciones en las que me ponía”.

Una de tantas declaraciones de la hija de Alejandra Guzmán (Foto: Instagram)

En agosto, Frida confesó al programa Ventaneando que había decidido tomar una pastilla para perder al bebé que esperaba de su ex novio Christian Estrada luego de enterarse de que éste se mantenía muy cercano a su madre.

“Fui al ginecólogo, me dijeron que tenía 5 semanas de embarazo. Me preguntaron si quería tener al bebé y ahí dije que no, no pude, porque yo no quiero traer una criatura al mundo cuando no estoy lista, cuando no voy a tener a su papá ahí. Cuando le dije a mi mamá que había abortado le pedí que se dejara de juntar con Christian, me dijo: ‘Bueno, ¿no hubieras tenido al bebé, ¿o sí?’, por las medicinas que tomo sería un embarazo de alto riesgo.”

En agosto Frida aseguró que su mamá la tenía bloqueada de las redes sociales, pero que ya no le importaba, declarando que quería dejar atrás el tema que le causa tanto daño emocional.

“Ya no quiero hablar de eso. No es que no me importe, pero ahorita, en serio, todo el drama, el veneno, sí ya lo escupí, ya. Llevo mucho tiempo hablando de eso, también es algo tóxico, del cual por eso lo saqué, y de lo cual yo tengo que sobrepasar, tengo que seguir con mi vida”.

Luego de unos meses de aparente tranquilidad, y aunque distanciadas, pues no pasaron juntas las fiestas decembrinas, ni Frida contacta a su madre después de que fuera operada de emergencia a principios de año, la joven volvió al ataque, esta vez contra personas alrededor de la cantante.

“Alejandra, toda una artista y leyenda, pero señores, hay tantas cosas detrás de cámaras... gente aprovechada que le roba, que la droga y le ponen la botella en frente, así que no me queda otra que contarles, lo que pase será su decisión”

Frida Sofía aseguró que se distanció de su mamá, Alejandra Guzmán, por la cercanía de ella con Christian Estrada, su ex novio (Instagram: ifridag/estradac11/laguzmanmx)

En abril de este año, Frida rememoró duros epidosidos de su infancia, en los que en la figura de su mamá recae la responsabilidad: “Crecí viéndola en drogas y tengo muchos recuerdos muy feos, como cuando ella fumaba mota y me echaba todo el humo en la cara, por lo que yo andaba toda pacheca, y a lo mucho yo tenía como 5 años. Incluso sé que mi mamá embarazada de mí fumaba marihuana e inhalaba cocaína. Pero lo más fuerte es que tu propia madre te invite a drogarte con ella, eso ya rebasa cualquier cosa”.

A principios de año, Alejandra Guzmán visitó el hospital de nueva cuenta, situación ante la cual no recibió el apoyo de su unigénita (Foto: Captura de pantalla Alejandra Guzmán)

“Yo la entiendo porque no es fácil ser hija de alguien famoso, mi mamá y mi papá son famosos y no estaban conmigo cuando yo hacía la clase abierta, cuando bailaba ballet, y yo decía ‘Dónde está mi mamá’, pero son cosas que uno entiende después, porque son sacrificios que uno hace para sacarlos adelante. Yo soy rockstar desde hace 31 años, yo era muy joven cuando la tuve, tuve errores, puedo recapacitar y puedo cambiar dando el ejemplo, siendo mejor persona. Si tuve un error no fue con la intención de hacerle daño. Ella sabe que yo la amo con toda mi alma y que jamás le haría daño”

Por su parte, todo este tiempo Alejandra Guzmán se ha mostrado ecuánime ante las duras acusaciones de su hija, negando rotundamente haberse relacionado sentimentalmente con Christian Estrada y limitándose a decir que está consciente de los errores que tuvo en el pasado, que nadie aprende a ser padre, y señalando que si se mantuvo ausente durante su crecimiento, fue por dedicarse a su carrera para darle a su hija todo lo que tiene, por lo que para Frida sólo ha tenido palabras de templanza, sin ataques, e incluso dijo que la joven padece un trastorno trastorno límite de personalidad que le nubla el pensamiento. “He tratado este tema con ella, ante terapeutas, durante más de ocho años. Necesita amor propio, pedir ayuda, una terapia importante”, declaración que no fue del agrado de Frida.

“Mi propia madre diciendo cosas que, en primera, ni quiero tocar el tema, pero trastorno límite de personalidad no soy. Que esté un profesional para que nos diga qué somos las dos y ya después hablamos. Claro que me dolió, me puse como loca, no lo podía creer”

Además, la rockera ha declarado que se mantiene sana y sobria desde hace un tiempo, pese a que Frida insiste en su consumo de sustancias.

“Mi madre es adicta y si le pones la botella o la droga enfrente, se la mete; ella sigue fumando mariguana, pero ya no la voy a cuidar, la he cuidado toda mi vida, desde niña, tal vez ella no se acuerde, pero yo sí; la he llevado a internar al menos cinco veces, pero ella no puede con eso”, fue una de las últimas declaraciones de esta historia que parece no tener fin.

El misterio detrás de la última morada del príncipe

Luego de que se se diera a conocer el fallecimiento del emblemático cantante José José, las discrepancias entre su familia y el enigma del por qué de la tardanza en dar a conocer el paradero de sus restos ha dado mucho de qué hablar.

El sábado 28 de septiembre de 2019 José José perdió la vida, según lo dado a conocer por la periodista Mara Patricia Castañeda y la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), quienes fueron los primeros en difundir públicamente el fallecimiento del cantante que hizo época en el espectáculo mexicano.

Ese mismo día, al rededor de las 12 de la tarde, Sarita Sosa, hija del cantante con Sara Salazar, su tercera esposa, se comunicó con su medio hermano, José Joel, para darle a conocer la desafortunada noticia, y como él mismo declaró en el programa Ventaneando, Sarita estaba inconsolable y casi no se le entendía lo que estaba hablando. El hijo de José José mostró su templanza y le dijo que en ese momento tenían que olvidar rencillas y hacer esfuerzos juntos como familia; sin embargo fue la única comunicación que tuvo con ella, por lo que inmediatamente decidió viajar a Miami junto con su hermana Marysol para encontrarse con el cadáver de su padre.

José José con Anel Noreña formó una familia en la que procrearon a José Joel y Marysol Sosa (Foto: Ventaneando)

Por la tarde, la periodista María Celeste Arrarás anunció que el siguiente lunes tendría las primeras declaraciones de Sarita Sosa en exclusiva, y compartió una pequeña entrevista que había tenido con ella vía telefónica, donde la joven aseguró sentirse afortunada por estar al lado de su padre en sus últimos momentos.

Se fue dormidito, yo estaba muy agradecida de que fuera así. Me dijo que le prometiera que iba a hacer mi carrera, que iba a cantar

Pese a esas primeras declaraciones, la periodista fue cuestionada por sus seguidores por no preguntar lo esencia: la relación actual entre ella y sus hermanos mayores, a fin de determinar qué iba a proceder con los restos del cantante.

José José y sus hijos José Joel, Marysol, de su matrimonio con Anel Noreña: y Sarita, fruto de su unión con Sara Salazar (Foto: Instagram)

Al día siguiente, Sarita dio una entrevista a la cadena Univisión donde negó que su padre hubiera fallecido por cáncer, e hizo énfasis en su condición física, que según ella era notablemente fuerte. En dicha emisión, la hija del cantante aseguró haberle llamado a sus hermanos tan solo cinco o diez minutos después de la muerte de su papá.

Luego de viajar de madrugada, alrededor de las dos de la tarde del lunes 30 de septiembre, Marysol y José Joel Sosa llegaron a Miami Caballero Rivero Wetchester, la funeraria donde Sarita les había dicho estaría. Al llegar ahí, y haciéndose acompañar por cámaras de televisión y reporteros, la directora del lugar negó que el cuerpo de José Rómulo Sosa, nombre real de José José, se encontrara en el sitio.

Para desconcierto de los hijos mayores del cantante, ese mismo día Sarita apareció en una entrevista con María Celeste Arrarás en su programa Al rojo vivo, donde la periodista la cuestionó respecto a las declaraciones de sus hermanos, quienes comunicaron a los medios que ésta aún no les había dicho dónde estaba en cuerpo de su padre, a lo que la joven contestó:

“Ellos saben dónde está su papá, están muy conscientes de dónde está su papá, y hay pruebas de que saben dónde está”

En la emisión, Sarita declaró que planeaba hacer una despedida pública en México para que la gente pudiera ver a su ídolo por última vez, además de otra ceremonia más íntima para la familia, a lo que María Celeste le preguntó si incluiría a sus medio hermanos.

Por supuesto, ellos están bien conscientes de que en el momento en que él falleció, yo les llamé porque aparte de todas las diferencias que tenemos en estos momentos hay que estar unidos, ahora, que ellos salgan a decir otra cosa, eso es dellos. Mi deber como hija y como hermana es avisarles lo que pasó de su papá

Sarita Sosa sacó de México a José José en febrero de 2018, por lo que José Joel denunció un supuesto secuestro (Foto: Facebook / YouTube Telemundo Al rojo vivo)

Ante estas declaraciones y la negativa de la funeraria, Marysol y José, acompañados de la prensa, se trasladaron al Homestead Hospital de Miami a pedir razón sobre su padre, pues según la información proporcionada anteriormente por Sarita, José José habría estado internado ahí, donde tampoco lo encontraron, según lo dicho por José Joel a Ventaneando: “Que no murió allí, que allí no llegó. Del hospital nos sacaron con policías”

Ante estos incidentes, los hermanos se dirigieron a solicitar apoyo de la embajada mexicana y del consulado en Miami, donde interpusieron una denuncia por segunda vez -siete meses antes, los Sosa habían denunciado el supuesto secuestro de su padre por parte de Sarita-.

Para sorpresa de los hijos de Anel Noreña, las autoridades les dijeron que no había registro del fallecimiento de una persona con el nombre de José Rómulo Sosa Ortiz, pero que esa información tardaba uno o dos días hábiles en aparecer en el sistema, el fallecimiento sucedió el sábado, por lo que la incógnita seguía latente.

Los hijos de José José se reunieron en el consulado de México en Miami, para llegar a un acuerdo sobre el final de los restos de su padre (Foto: Instagram sari_oficial)

Al día siguiente, los hermanos convocaron a una conferencia de prensa para comunicar que desean llevar el cuerpo de su padre a México para rendirle un homenaje, dijeron que solicitaron una necropsia para conocer la causa de muerte de José José, y externaron que el consulado se ofreció a tomar las riendas del asunto para poder concertar un encuentro.

Sólo de este modo y con la autoridad de por medio, por la noche los tres hijos de José José se reunieron durante dos horas en el consulado y aparecieron junto a Jonathan Chait, Cónsul General de México en Miami, ante las cámaras, tomándose de las manos y levantándolas al cielo en señal de conciliación.

Sarita Sosa y sus hermanos se reunieron en el Consulado de México en Miami (Foto: Instagram DespiertaAmerica)

Esa noche no hubo declaraciones, excepto la del Cónsul, quien mencionó que se había entablado un diálogo familiar, y que pronto los hijos darían a conocer la información sobre los homenajes de José José en México y Miami, además de desmentir que hubieran iniciado una investigación sobre el caso en el Buró de Investigaciones Federales de Estados Unidos (FBI), información que se había difundido y que se dijo que incluso Marcelo Ebrard, Secretaria de Relaciones Exteriores de México, habría solicitado.

Aunque se había llegado a un acuerdo para trasladar el cuerpo de José José a México, la viuda del cantante decidió cremarlo (Foto: Captura pantalla Univision/TV Azteca)

Tras este escándalo, Sarisa Sosa fue señalada en las redes sociales como la nueva villana de México, siento objeto de rechazo y memes condenando su actuar. Sin embargo se habló de que Sara rompió los acuerdos que tenía con sus hermanos, porque no se logró que el cuerpo del Príncipe de la canción viajara a México para ser despedido y sólo se trasladaron al país la mitad de sus cenizas.

José José fue despedido con una misa en la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México

Ya para diciembre, Marysol Sosa declaró que a la fecha no tenía explicación clara por parte de su media hermana de cómo fueron los últimos días del recordado cantante y qué pasó exactamente antes y después de su muerte. “Para el día de hoy la muchacha no ha tenido la decencia ni de marcarnos, pues no entiendo”.

La polémica de un amor ex presidencial

A principios de 2019 y luego de un largo periodo de rumores en torno a una fractura en su matrimonio con la actriz Angélica Rivera, se dio a conocer que el ex presidente Enrique Peña Nieto había comenzado una nueva relación sentimental, esta vez con la modelo potosina Tania Ruiz Eichelmann, de 32 años. La polémica se dio pues supuestamente habrían comenzado el noviazgo cuando el priista aún estaba casado.

Según el periodista Salvador García Soto, Tania y Enrique se conocieron en 2017, año en que comenzaron a cortejarse, pero lo ocultaron porque él aún portaba la investidura presidencial y estaba casado con Angélica Rivera.

Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera se divorciaron en mayo de 2019 (Foto: Cuartoscuro)

En realidad el romance de Enrique Peña Nieto no era novedad, según lo confirmado por ex colaboradores cercanos suyos, y todo este tiempo el romance se manejó en secrecía para evitar un escándalo en la Presidencia y mantener las apariencias de su matrimonio, según lo publicó en El Universal.

Hasta 2018, Tania vivía con el empresario Bobby Domínguez, con quien procreó a una hija, Carlotta, que hoy tiene 5 años. Amante de la moda y representada por la agencia Class, a Ruiz era común verla en los eventos del jet set mexicano hasta que comenzó a vérsele en citas secretas con Peña.

Luego de vérseles paseando por Madrid, medios mexicanos aseguraron que la modelo es la nueva novia del ex presidente Enrique Peña Nieto (Foto: Instagram taniaruize)

En febrero de 2019, la pareja fue captada paseando por las calles de Madrid, lo que llamó la atención de la sociedad pues para entonces Peña Nieto aún se encontraba unido a la gaviota, quien permaneció en silencio ante los dimes y diretes; aunque una semana después de difundirse las fotografías anunció su separación comunicando que pronto se divorciarían. Tras ese anuncio, los medios se volcaron en seguir los pasos de la naciente pareja, que ni el ex mandatario confirmó ni la modelo negó, pues sostuvo que sólo eran “amigos conociéndose”.

Entre las versiones del romance, surgió la de que se habrían mudado a España donde habitarían una lujosa finca para vivir su idilio, se trataría de un área exclusiva en Madrid donde viven personalidades acaudaladas como Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane, a lo que el originario del Estado de México declaró en Twitter: “Ante las versiones que circulan sobre mi país de residencia, aclaro: es absolutamente falso que yo haya comprado o rentado una propiedad en Madrid. Mi familia y yo vivimos en México. No tengo contemplado mudarme a España ni a ningún otro país”.

Tania Ruiz ha declarado que se casaría con Peña Nieto "sin pensarlo dos veces" (Foto: Instagram)

En abril de 2019, Univisión reportó que Peña había acudido a cenar con amigos y su pareja a un restaurante en Miami, donde se pagó una cuenta de USD 13,000, revelación que inconformó a un gran sector de la población mexicana por el costo tan elevado.

Para mayo, Angélica Rivera anunció oficialmente que su divorcio se había concretado, por lo que la nueva pareja lo tomó como luz verde para aparecer públicamente y en medio de un fuerte dispositivo de seguridad en la boda de Gonzalo Zabala y Mar Collado, hija del abogado Juan Collado, hoy tras las rejas del Reclusorio Norte. Desde aquel evento ocurrido en la Hacienda Jajalpa, en el Estado de México, la pareja no ha ocultado sus muestras de afecto en público.

El expresidente, Enrique Peña Nieto, junto a su novia Tania Ruiz durante la boda de la hija del abogado, Juan Collado (Foto: Instagram @taniaruize)

A los pocos días y luego de confirmar su romance por una historia en Instagram donde aparecen en la recepción de la mencionada boda y con el mensaje “A mí la sonrisa que me conquistó no fue solo la que vi, fue la que despertaste en MÍ”, la modelo dio de qué hablar por su afición a las pelucas, usándolas en tonos oscuros que contrastaron con su habitual melena rubia.

Según la revista TV Notas, Peña Nieto le habría pedido a Tania Ruiz que permitiera que la acompañara un equipo de seguridad y además que usara pelucas para evitar que la reconocieran en público, condición que la modelo aceptó.

Tania suele cambiar de look usando pelucas (Instagram: taniaruize)

En septiembre, la misma publicación dio a conocer que, según una fuente allegada a la pareja, presuntamente el ex mandatario ya le había pedido matrimonio a la modelo durante un viaje que hicieron a España.

“Hace unas semanas, durante su viaje a Europa, visitaron España y, como es un lugar muy significativo para los dos, pues ahí hicieron su primer viaje como novios, Enrique decidió proponerle matrimonio ahí, y ella aceptó inmediatamente”

Y según la publicación, el ex mandatario dio este paso apresurado pues la gaviota le dejó un mal sabor de boca y “ya estaba cansado del mal humor y las malas caras” de Rivera.

“Con Tania todo es diferente, ella es muy cariñosa, romántica, detallista y se entrega por completo a él. Enrique está realmente entusiasmado, se siente lleno de vida y muy alegre con ella, por eso, aunque pareciera que es una decisión muy prematura, no pensó dos veces en dar el paso”.

Dicha versión se alimentó con unas imágenes difundidas por la misma Ruiz, donde aparece vestida de novia y caminando por las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, aunque después se dio a conocer que fue parte de pietaje para una campaña de publicidad: “No hay planes de boda. Aunque me vean ahorita como una novia, no hay. Esto es para una campaña”.

La originaria del estado de San Luis Potosí volvió a presumir el amor que tiene la pareja y lo bien que se ven juntos. (Foto: Instagram)

En septiembre de 2019 aparecieron cenando en Nueva York, en una imagen difundida en Twitter por el presentador Ignacio Lozano, que desató críticas, pues estaban disfrazados con atuendos setenteros y pelucas, elementos con los que pretendían pasar desapercibidos.

Las burlas no se hicieron esperar y al responder a la pregunta de “¿quiénes son?”, los usuarios de la red comenzaron a compartir imágenes de famosas parejas como Beavis and Butthead, los protagonistas de El Mundo de Wayne o incluso Sonny y Cher.

A Tania Ruiz, parece que no le molestaron en absoluto las bromas pues compartió en Instagram stories un collage donde reunió varios de los memes y escribió: "Me encanta sacar sonrisas. ¡Bendiciones a todos!

Peña Nieto y Tania Ruiz fueron captados en un resturante de NY usando pelucas para no ser reconocidos (Foto: Twitter @nacholozano)

Ya que en los últimos meses Tania Ruiz no ha colgado fotos junto al político, y por la declaración del hermano de la modelo quien aseguró que durante el actual periodo de contingencia “se encuentran distanciados”, se dispararon los rumores de una supuesta separación entre la pareja, pero a lo que se refería Gerardo Ruiz es que la pareja no ha podido verse debido al confinamiento que se vive para frenar la propagación del coronavirus.

“Tania está pasando la cuarentena junto a su hija, ahí están las dos, y bueno, como tiene que ser, cada quien en familia y entre menos salga, mejor”

Además, recientemente la potosina declaró en Instagram que continúa su romance, pero que ya no le gusta hacer pública su vida privada, por lo que se sabe que al momento la relación sigue en pie.

El lavadero de la traición

Karla Luna falleció en septiembre de 2017 tras padecer cáncer en la matriz durante cuatro años. Además de ser reconocida por su trabajo en Las lavanderas, el programa sin censura donde con albures y doble sentido divertían a la audiencia de Telehit -canal de televisión restringida-, también es famosa por su escándalo con Karla Panini, quien ha sido señalada por su traición a quien fuera su amiga y confidente.

Las lavanderas surgió de un programa en Monterrey llamado El club, pero cobraron mayor relevancia al conseguir su propio show, a raíz del cual lograron colarse en el gusto del público y consiguieron presentarse en distintos escenarios de México y Estados Unidos.

Karla Luna, la lavandera morena, y Américo Garza, estuvieron viviendo seis años en unión libre, se casaron en 2012 y procrearon dos hijas, Sala Valentina y Nina Victoria; pero en 2013 se separaron cuando Luna descubrió la infidelidad de él con su compañera de Las lavanderas, Karla Panini, quien en aquel momento se encontraba casada con el presentador de El club, Óscar Burgos, conocido por su interpretación de El perro guarumo.

La fallecida Karla Luna y Karla Panini, crearon una mancuerna de éxito para el público consumidor de comedia para adultos (Foto: Telehit)

Durante la temporada de éxito de Las lavanderas, Karla Luna dio a conocer que se encontraba afectada por la enfermedad; en ese tiempo Karla Panini se mostró incondicional a ella, la apoyó moralmente e incluso la ayudó económicamente. Tras una recuperación momentánea, Luna se encontraba muy unida a su pareja, Américo Garza, y disfrutando del éxito del programa que la llevó a la fama.

Pero esta situación no duró mucho tiempo, pues mientras Luna se dejaba ver en público sola con sus hijas y desaliñada, ya sospechaba que su pareja tenía otra relación. Cuando Karla Panini anunció su divorcio de Óscar Burgos, aseguró que la decisión fue tomada por exceso de trabajo, sin embargo, después se supo que en realidad la comediante sostenía una relación con Américo, la aún pareja de su compañera.

Las lavanderas consiguieron éxito en México y el sur de los Estados Unidos gracias a un programa sin censura (Foto: Cuartoscuro)

Cuando lo dio a conocer, Karla Luna ventiló que Panini era su confidente y la consideraba como una hermana, y que después la traicionó al involucrarse con su esposo, para ese momento su diagnóstico era conocido por la audiencia, por lo que al drama sentimental ante el ojo público se sumaba la afección en su salud.

Conforme avanzaba el tiempo, las sospechas de Luna sobre la infidelidad de su esposo iban creciendo y fue cuando comenzó a sospechar de Panini al notar las miradas cómplices que se hacían. En un arranque de valor habló con su amiga, quien le reveló que en una fiesta había besado a Américo, pero que jamás intentaría algo para dañarla, así que la perdonó.

Karla Luna enfrentó con optimismo su enfermedad (IG: karlalunatv)

La gota que derramó el vaso fue cuando la hermana de Karla perdió su celular y tomó uno de Américo Garza que había desechado, pero al activarlo se dio cuenta por los mensajes y fotografías, de la relación sentimental entre Panini y él, la cual incluso ya existía cuando Luna enfrentaba la enfermedad que la llevó a la muerte.

Algo que afectó demasiado a Luna, es que su supuesta amiga le exigía a Américo Garza que la tratara mal pues “no podía soportar que la tratara bien en frente de ella”, aún en los duros momentos por los que estaba atravesando.

Karla Panini vive ahora con Garza y las hijas que él tuvo con Luna (IG: malinfluencersmx)

Karla Panini, la lavandera güera, se involucró con el entonces aún esposo de Karla Luna, mantiendo la relación y casándose con él en 2016, por lo que la traición de Panini fue la responsable de la ruptura de la relación amistosa y laboral entre ambas.

En 2017 y a los 38 años, Karla Luna falleció durante una tercera estancia en el hospital, donde recibió un tratamiento que no la ayudó. Días después se dio a conocer que su última voluntad fue que sus hijas se mantuvieran unidas.

Karla Luna se mostró vulnerable ante el público cuando dio a conocer la infidelidad de su esposo con su compañera (IG: karlalunatv)

A partir de ese momento, inició en las redes sociales un movimiento contra Karla Panini, pues ya era del dominio público que la comediante había sido la tercera en discordia entre Américo y Luna, quien antes de estos sucesos la consideraba como su gran amiga.

Por esos días, incluso salió a la luz un supuesto mensaje donde Panini festejaría el fallecimiento de Luna, hecho al que respondió la aludida cerrando su cuenta de Twitter, aunque a fechas recientes lo volvió a abrir.

Por su parte, Américo Garza dio a conocer que su relación con Karla Luna fue tormentosa e incluso hubo violencia física. Al morir Luna, él se encargó de la familia y formó otra al lado de Panini. A la fecha continúa casado con la controvertida mujer, quien no pudo continuar su carrera artística ante el repudio generalizado de la opinión pública.

El supuesto tweet que Panini habría escrito (Foto: Twitter)

La familia que han formado Karla Panini y Américo Garza

Hace un mes se volvió a hacer viral en las redes sociales este suceso, en el que incluso la piñatería Ramírez contribuyó con una creación de la “lavandera traicionera”. Panini ha avivado las llamas de la discordia al pedirle al público, con una actitud que muchas voces calificaron como altanera, que ya olviden el episodio, pues se encuentra feliz y ha seguido con su vida.

