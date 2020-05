Rupert Grint de “Harry Potter” y Georgia Groome se convirtieron en padres de una niña /Shutterstock

Rupert Grint, mejor conocido por su papel de Ron Weasley en la saga de “Harry Potter”, y su pareja, Georgia Groome, han sido padres de una niña. La noticia fue confirmada por el representante del actor británico este jueves.

“Rupert Grint y Georgia Groome están encantados de confirmar el nacimiento de su hija”, dijo el jueves el publicista de Grint en un comunicado al Daily News. En la breve nota, se comunica el nacimiento de la pequeña, sin aportar más detalles, y se pide “respeto a la intimidad en este momento tan especial”.

La feliz noticia de la pareja se informó por primera vez el mes pasado después de que la estrella de la serie “Servant” de 31 años y Groome, de 28 años, que también es una estrella en el Reino Unido, fueron vistos juntos en Londres. Están juntos desde 2011 y se rumorea que se casaron el año pasado cuando Groome fue vista con una alianza en su dedo anular izquierdo. La pareja no confirmó ni negó la noticia.

Rupert Grint y Georgia Groome /Shutterstock

Grint es el primero del famoso trío entre él, Daniel Radcliffe y Emma Watson que tiene un hijo. Sin embargo, él ya había dado pistas que quería convertirse en padre en un futuro cercano, dentro de una entrevista con el diario The Guardian.

Rupert Grint, Daniel Radcliffe, y Emma Watson en " Harry Potter and the Sorcerers Stone" (2001)

“Cumplir 30 años se sintió extraño. Simplemente no parece que esté allí todavía y no sé qué depara el futuro. Voy a seguir la corriente, seguir interpretando personajes interesantes y ver qué pasa. Me gustaría establecerme y tener hijos pronto. Si tuviera un hijo, ¿lo llamaría Ron? Es un buen nombre, pero probablemente no. Y Grint es un nombre difícil para emparejar un nombre de una sílaba”, adelantó.

En esa misma entrevista, el actor habló mucho acerca de lo difícil que fue crecer dentro del ojo público, especialmente porque él es una persona tímida, y las alfombras rojas, la atención y las cámaras, no fueron el ambiente ideal para desarrollarse.

Su más reciente papel es en “Servants”, un thriller psicológico producido y dirigido por M. Night Shyamalan. Y, aunque no es tan conocido como antes, el actor lo prefiere así.

“Soy naturalmente introvertido, pero hay algo en destacar, estar en el centro de atención, es algo que disfruto un poco. Llegué a la cima bastante temprano, pero estoy bien con eso. Sería ridículo pensar que puede replicar ese nivel de éxito. Siempre va a ser un desafío, pero estoy disfrutando de eso”, agregó.

