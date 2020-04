Enrique Alfaro responde a los reclamos de Guillermo del Toro por presuntos abusos de autoridad de la policía en Jalisco

(Foto: EFE)

El cineasta jalisciense, Guillermo del Toro, dejó en evidencia a los agentes de la policía de su tierra natal, pues compartió la grabación de una supuesta detención arbitraría contra un hombre que, asegura, solamente salió a comprar su comida, una actividad reconocida como esencial.

El ganador de múltiples premios Oscar, también dejó un mensaje para Enrique Alfaro, el gobernador del estado, quien no tardó en contestar que “no se tolerarán abusos de ninguna autoridad”.

“Enrique Alfaro, a la mejor yo no entiendo las cosas- pero este es un momento que requiere humanidad y criterio y no esto", escribió Guillermo del Toro. Su mensaje no tardó en acumular más de 9,600 reacciones, así como 4,400 retweets.

A través de las redes sociales dieron a conocer un video en el que policías de Jalisco detuvieron a un señor que supuestamente salió a la calle sin cubrebocas para comprar su comida; sin embargo, la detención fue catalogada por los transeúntes como violenta.

El gobernador de Jalisco aclaró que no tolerarán más abusos de la autoridad (Foto: Fernando Carranza García / Cuartoscuro)

En el video se puede ver que un par de agentes tienen al señor esposado e intentan llevárselo para presentarlo ante las autoridades correspondientes, pues el uso de cubrebocas es obligatorio en la entidad. El señor, por su parte, lo tiene en las manos y no puesto.

“Yo nada más vengo a comprar mi comida y me voy, ¿por qué me quieres llevar? Yo no tenía cubrebocas y ya me lo dieron”, expresa el tapatío luego de que los policías intervinieran en su camino para detenerlo.

El responsable de la grabación es un vendedor local, según los datos que proporciona uno de los agentes, quien también amenaza con prohibirle desarrollar su actividad comercial por aparentemente no tomar las medidas necesarias a sus clientes.

Enrique Alfaro, gobernador constitucional de Jalisco, aseguró en una respuesta a Guillermo del Toro que no se trata de agentes estatales, pues en la publicación original de Revolución 3.0 señalan que son “policías de Alfaro”.

En realidad, aseguró, son policías municipales de Tala, ubicada en la Región Valles. Además, reveló que ya tuvo una conversación con el presidente del municipio, Enrique Gabriel Buenrostro Ahued, para dejar claros los hechos y prevenir una nueva intervención de esa magnitud.

“Las reglas que definimos son para cumplirse, pero eso no significa que toleraremos abusos de ninguna autoridad”, escribió el gobernador desde su cuenta oficial.

Los aislamientos en Jalisco son obligatorios, al igual que el uso de cubrebocas en la calle (Foto: Twitter/saludjalisco)

El último reporte de Radar Jalisco, el sistema de detección activa de COVID-19, del 29 de abril de 2020, reveló que hay un total de 406 pacientes confirmados con un contagio, así como 25 defunciones. Además, existen 804 casos a la espera de un resultado, mientras que 6,281 fueron diagnosticados como negativos.

Los municipios afectados hasta el momento so: Guadalajara (94), Zapopan (65), Puerto Vallarta (49), Tonalá (26), Ocotlán (13), Huautla, Tlaquepaque (10), Ameca (8), Tlajomulco (6), Tequila, Tizapán El Alto (5), Jamay, Tomatlán (4), El grullo, San Juan de los Lagos, Tecolotlán, San Julián, Acatic, Juanacatlán, La Barca, Colotlán, Lagos de Moreno (2), Yahualica, Tuxpan, San Martín Hidalgo, Cocula, Jesús María, Poncitlán, Tepatitlán, Zapotlán El Rey (1).

Es por lo anterior que los aislamientos en Jalisco son obligatorios y quien incumpla la cuarentena para realizar actividades no esenciales, además de aquellos que salgan a las calles sin usar cubrebocas, podrían ser detenidos.

Hasta el 28 de abril, un total de 165 personas fueron detenidas por incumplir con las medidas preventivas sanitarias. Además, fueron clausurados más de 200 negocios y 2,541 reuniones fueron disueltas, según el diario La Razón.

MÁS SOBRE EL TEMA:

Coronavirus en Jalisco: agredieron con agua caliente a un enfermero

“Por los pendejos que siguen sin entender”: el impotente mensaje de Enrique Alfaro ante el incremento de coronavirus en Jalisco

Chivas vs coronavirus: instalaciones del Estado Akrón serán usadas como un hospital temporal