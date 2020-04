“Me pagaban bien poquito y me dio coraje. A mí económicamente no me convenía seguir siendo actriz... Cada vez que iba con un ejecutivo era (para) que me dijeran que yo no había trabajado lo suficiente, que necesitaba hacer casi el 100% de capítulos de una telenovela para que me pudieran pagar un poquito más. Y yo decía ‘pero es que eso no depende de mí’, o sea ni modo que me ponga en huelga en el pasillo de Televisa. Cada proyecto era empezar de cero, aunque llevaras 5, 7, 8 novelas con popularidad o sin popularidad”.