"Estuvo muy raro y me desespera mucho. El nombre de esa persona lo diré hasta que esté completamente seguro. No puedo decirlo hasta que no esté seguro, pero por lo menos que me lo diga de frente para que tenga motivos para vetarme porque lo que va a pasar en ese momento…. Ahí sí va a tener motivos para vetarme unos cuantos años más", declaró entonces a una publicación mexicana.