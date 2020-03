“Nine Trey era una empresa criminal involucrada en cometer numerosos actos de violencia, incluidos tiroteos, robos y asaltos en Manhattan y Brooklyn y sus alrededores. Los miembros y asociados de Nine Trey se involucraron en la violencia para tomar represalias contra las pandillas rivales, para promover el prestigio y la reputación de Nine Trey y para proteger el negocio de narcóticos de la pandilla. Los miembros y asociados de Nine Trey se enriquecieron al cometer robos y vender drogas, como heroína, fentanilo, furanilo, MDMA, dibutilona y marihuana”, explicó la oficina del Fiscal de Estados Unidos en un comunicado.