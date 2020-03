“Ella es la reina de la ignorancia”, “Con todo el respeto que me merece Carmen Salinas, yo creo que es la edad la que le hace decir tantas burradas”, “Le queda su apellido, está ya muy salada. El coronavirus es algo muy serio, de preocuparse y de prestar mucha atención”, “Qué intelecto tiene, que le recuerden que en tiempos de los aztecas hacían lo mismo y en la actualidad hay puestos de tacos muy de moda, pobre señora ni como broma es noticia”, fueron algunos de los comentarios, aunque hubo quien no consideró del todo descabellada su apreciación: “Doña Carmen no anda tan equivocada. Los coronavirus se transmiten de forma limitada entre humanos, pero hasta la fecha se desconoce el origen de estos virus. En todo caso, se sabe que ciertos animales, como los murciélagos, actúan como reservorios".