Tanto Peter como Zara no reciben dinero de los contribuyentes, no tienen deberes con la realeza ni participan de actos oficiales. Disfrutan de una vida más normal que sus primos, William y Harry, que comenzó con la decisión de sus padres. Cuando nacieron, la única hija de la soberana determinó que no tendrían títulos nobiliarios ni serían tratados como Altezas Reales. De esta forma quedaban relegados de cualquier compromiso.