Además de ser uno de los actores más queridos del público y una de las estrellas más esplendentes de Hollywood, Brad Pitt comenzó la temporada de premios con todo: tras ganar un Golden Globe a mejor actor de reparto por Once Upon a Time in Hollywood, este domingo volvió a ser reconocido en los premios entregados por el Sindicato de Actores (SAG, por sus siglas en inglés).