Luego de sus explosivas declaraciones, sabe que la relación con Meghan es casi irreparable. “No me imagino que me vaya a buscar, menos con lo que estoy diciendo ahora”, se sincera. Esa melancolía que se le nota en los ojos cuando, casi resignado, admite que su relación con Meghan está perdida, desaparece rápidamente: “Ambos se están convirtiendo en almas perdidas en este momento. No sé qué es lo que están buscando. No creo que sepan…”