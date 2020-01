No obstante, el plan de los duques de ser independientes económicamente no es tan así, lo que comienza a generar enojo entre los contribuyentes británicos ya que deberán seguir sosteniendo al matrimonio y a su hijo pese a que gran parte del año no estarán en el país ni trabajando en su nombre. Sumado a que con sus impuestos ya pagaron una boda de USD 3 millones en 2018, la renovación de la casa donde viven hace tan solo unos meses y el armario de Meghan de cifras incalculables ya que la ex actriz estadounidense ama los diseños de las casas de moda más exclusivas.