Sin embargo, dejando de lado la anécdota chistosa, la también modelo aseguró que los señalamientos de la prensa la lastimaron. “Vale no conocer, podemos no querer, que no nos guste pero siempre es con respeto”, explicó sobre todos los comentarios negativos. “El ser humano merece respeto y dignidad, yo trato bien hasta que te conozca, ya cuando te conozco ya puedo hacer una opinión”, aseveró.