Marian está muy emocionada por que hoy, por fin, van a poder ver su batalla en La Voz Kids México 😍 Esta noche vamos a estar viendo las últimas batallas desde casa con la ilusión enorme de verla brillando ⭐️ ... Y ella esperando con mucha paciencia que su recuperación termine en los próximos meses para poder subirse a los escenarios una vez más 🙏🏼 @oliperalta