Al igual que el comentado limitado papel de Margot Robbie en Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, la escasa participación de Paquin en The Irishman se cierne sobre toda la película. Uno de los golpes emocionales más grandes de la película llega cuando Peggy (Paquin) juzga en silencio a su padre (De Niro) por la muerte de uno de otro personaje clave.