“A Carrie le llevó 30 años ser feliz conmigo. Nunca he sabido cuál fue el verdadero problema. Tuve que trabajar con ello. Siempre he sido una buena madre, pero siempre he estado en el mundo del espectáculo y en el escenario. No cocino galletitas ni me quedo en casa”, comentó la estrella de Cantando bajo la lluvia.