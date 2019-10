Y es que según su amigo, el empresario Carlos Bremer, “El Sol” no está contento. “Fue el destino y fue un esfuerzo tremendo de él, lo de la serie alguna vez me comentó que quizá había platicado demasiado de su vida, que quizá había que haber platicado un poco menos. Yo creo que lo que apareció de su papá no es ni la mitad de lo que pasó, que la historia del papá es muy difícil. A mí nada más me platicó que había platicado un gran porcentaje de él y que algunas cosas tenía que habérselas guardado, pero bueno, eso hizo que la serie fuera muy impresionante”, dijo el director general de Grupo Value. “Lo único que me platicó de que él había revelado mucho de su vida”, agregó.